Baby Etchecopar no le creyó nada a Espert y lo destrozó en vivo: "Tiene que irse".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar le lanzó una durísima crítica al diputado nacional y candidato de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, en medio del escándalo por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado.

"Espert tiene que irse", expresó Baby Etchecopar en A24, antes de felicitar a los periodistas Pablo Rossi, Nicolás Wiñazki, Santiago Fioriti y Cecilia Boufflet por la entrevista que le hicieron a Espert el miércoles, cuando el economista no quiso responder si recibió una transferencia de Fred Machado por 200 mil dólares. "Ayer pusieron patas para arriba la República con esa nota", añadió.

Luego, dio su visión sobre el momento que atraviesa el Gobierno nacional. "En este momento se están traicionando todos con todos, chicos", consideró.

"Se están matando, sacando chispas, todos con todos. En este momento yo me atrevería a decir, y analícelo, que el Gobierno está acéfalo", continuó el periodista y sentenció: "Un presidente que sueña con Estados Unidos y que salió a hacer campaña con la camperita de cuero".

Baby Etchecopar no le creyó nada a Espert y lo destrozó en vivo: "Tiene que irse".

Baby Etchecopar y el tema de hoy: "Se habla de un narcotraficante"

El periodista opinó que "ya se acabó el tema de cuánto ganan los jubilados, los discapacitados, los pibes, los colegios, la falta de plata y el hambre. No se habla de eso". "Hoy se habla de un narcotraficante que tiene un avión y que llevaba a pasear a Espert", añadió Baby Etchecopar.