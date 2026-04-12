Un momento de profunda emoción se vivió este fin de semana en la mesa de Mirtha Legrand. La actriz Belén Francese rompió en llanto al referirse a la muerte de Ángel López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias que la Justicia investiga como posible homicidio.

"No puede morir un niño bajo ningún punto de vista. Esto es abominable", dijo Francese entre lágrimas, visiblemente afectada. Contó que no podía terminar de leer la noticia por el impacto emocional que le genera y aprovechó el espacio televisivo para reclamar más protección para la infancia en Argentina.

En un momento, la panelista opinó que "si ponen la pena de muerte lo pensarían dos veces y estas cosas no pasarían". De inmediato, otros dos de los invitados a la mesa, el periodista Reynaldo Sietecase y el conductor Baby Etchecopar la frenaron en seco y opinaron distinto. "Menos mal que no existe la pena de muerte porque sino matarían inocentes", aseguró Etchecopar.

Ángel López se descompensó el 5 de abril en la vivienda de su madre, Mariela Altamirano, en Comodoro Rivadavia. El personal de salud que llegó al domicilio lo encontró en paro cardiorrespiratorio. Fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde murió menos de dos días después.

La autopsia preliminar reveló un dato que cambió el curso de la investigación: el niño tenía lesiones internas en la zona craneal. El fiscal a cargo de la causa, Facundo Oribones, confirmó en conferencia de prensa que el caso se investiga como homicidio. "Los golpes, como máximo, serían de hace diez días atrás", precisó. Sin embargo, aclaró que aún no hay imputados formales y que se aguardan los resultados definitivos del informe histopatológico para determinar si las lesiones fueron voluntarias o accidentales.

Los sospechosos y la disputa familiar

Los principales sospechosos son la madre del niño y su pareja actual, Maicon González. Ambos están siendo monitoreados por la Policía pero no fueron imputados formalmente. La madre negó cualquier responsabilidad: "Yo no maté a mi hijo, lo protegí", declaró públicamente.

El padre de Ángel, Luis López, apunta directamente a la madre. "A mi hijo lo mataron. No era un chico enfermo, estaba sano. ¿Cómo me van a decir que es una muerte natural?", expresó. El abogado querellante que representa a la familia paterna fue más contundente y sostuvo que la hipótesis de la acusación particular es que "la madre y su pareja lo asesinaron y se están cubriendo", pidiendo que la causa sea caratulada como homicidio agravado.

Los padres de Ángel estaban separados y mantenían una disputa judicial por la tenencia del menor. El niño había sido restituido a su madre por decisión de un juez de familia que ordenó un proceso de revinculación, a pesar de que ella lo había dejado al cuidado del padre cuando el bebé tenía apenas un año.

Marchas y reclamos en Comodoro

La muerte de Ángel desató una ola de indignación en Comodoro Rivadavia. Miles de personas marcharon desde la plaza principal hasta la fiscalía portando carteles, fotos del niño y velas, reclamando justicia no solo por él sino también por otras víctimas de casos sin resolver en la ciudad.

El caso llegó a la mesa de Mirtha, a las redes y a los medios nacionales. La imagen de Belén Francese llorando en vivo resume lo que sienten muchos: la muerte de un niño de 4 años con lesiones en la cabeza, sin culpables formales y con una disputa judicial de fondo, es demasiado para procesar en silencio.