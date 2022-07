Obras de Victoria Hladilo, Santiago Sao Paulo y Bosco Cayo, entre otras, en la cartelera porteña

La muerte de un padre y su repercusión entre sus sobrevivientes

“La casa de las palomas”, escrita y dirigida por Victoria Hladilo, acerca de las pérdidas familiares y sus consecuencias, iniciará su cuarta temporada en Timbre 4, Boedo 640, a partir de los domingo de julio a las 18, con entradas por Alternativa Teatral, con descuentos para estudiantes y grupos.

Según Hladilo –responsable de la celebrada “La sala roja”–, “ese estadio oscilante entre la vida y la muerte pareciera imposible de soportar para esta humanidad que ha olvidado que no somos eternos. En esta obra hija y madre deben transitar este momento con ese padre que ya se está despidiendo; ambas ancladas en el mismo lugar y paralizadas ante la idea intolerable del final de la vida”.

Con las actuaciones de Roxana Randon, Nestor Villa, Manuel Vignau, Victoria Hladilo, Mercedes Quinteros y Leandro Puerta, la pieza tiene vestuario de Laura Staffolani, escenografía de Manuel Vignau, luces de Sandra Grossi, diseño sonoro de Ignacio Viano, música de Antonio Abadi H. y asistencia de dirección de Catalina Auge.

= = = = = =

La desaparición real de un adolescente cordobés y los enredos de la Justicia

Martín Slipak es el único intérprete de “La ilusión del rubio”, escrita por Santiago San Paulo y dirigida por Gastón Marioni, que se basa en el hecho real de la desaparición de un muchacho en Córdoba, un hecho no resuelto, que se ofrece los miércoles a las 20.30 en Espacio Callejón, Humahuaca 3759, barrio de Almagro, con entradas por Alternativa Teatral.

Es una de las obras ganadoras del Concurso Nuestro Teatro realizado por el Teatro Nacional Cervantes durante 2020, fue estrenada online y realizó funciones en distintos ámbitos, para contar un caso policial reciente sobre la desaparición de Facundo Rivera Alegre, en la ciudad de Córdoba en 2012, a los 19 años, cuando concurrió a un baile de cuarteto y no volvió más.

Tras un juicio plagado de irregularidades, la justicia declaró culpable de homicidio doblemente agravado a un joven, pero la víctima sigue desaparecida.

El vestuario pertenece a Alejandra Robotti, el diseño de espacio a Magda Banach, las luces a Horacio Efrón, la música a Silvina Aspiazu y la asistencia técnica a Juan Camilletti y Andrés Yair.

= = = = = =

Otro hecho real, en Chile, con acusaciones racistas sobre una joven aymará

El dramaturgo chileno Bosco Cayo es el autor de “Limítrofe. La pastora del sol”, inspirada en hechos reales sobre una joven aymará acusada de la desaparición de su propio hijo, que con dirección de Florencia Bendersky se ve en la sala El Popular, Chile 2080, barrio de Balvanera, los domingos a las 15.

Arbitrariamente, a la muchacha le dan tres años de prisión preventiva y empiezan a recaerle todos los prejuicios por su origen étnico y su cultura, por su condición de madre soltera, por su pobreza: pasa por dos procesos judiciales, apremios ilegales, acusaciones injustificadas y la indiferencia de su familia.

Actúan Mariela Kantor, Graciana Urbani, Elizabeth Cancino, Alejandra López Molina, María Pastur y Sergio Grimblat, con voz en off de Patricio Contreras, escenografía y vestuario de Gustavo Acevedo, luces de Julio López y sonido de Pablo Duchovny.

= = = = = =

Abusos en la infancia que el recuerdo transforma para evitar el sufrimiento

La Compañía Teatral La Reina Loca inició la segunda temporada de “La que no existe”, con texto y dirección de Florencia Santángelo, que observa los fantasmas que debe enfrentar una mujer que regresa a su casa de la infancia tras la muerte de su madre y se ofrece en Tadrón Teatro, Niceto Vega 4802, barrio de Palermo, los domingos a las 16, con entradas por Alternativa Teatral.

“Cuando escribí la obra, me interesaba contar una historia sobre cómo una persona que ha atravesado abuso durante la infancia, puede lidiar con eso –explica la autora Bendersky–. Durante una clase acerca de maltrato infantil, habíamos leído la carta que una adolescente le escribía a su padre abusador, que en ese momento se encontraba preso. Esa carta me resultó reveladora, porque hablaba de cómo ella había intentado buscar la salvación en su imaginación. En lugar de recordar, se inventaba recuerdos, los deformaba para que el dolor no fuera tan grande.”

El elenco está integrado por Anabel Ares, Victoria Aristegui, Mariana Judez, Florencia Otero y Florencia Santángelo, con vestuario de Adriana Ávila y La Reina Loca, sonido de Martín Cortez y asistencia de dirección de Valentina Moreno Celemin y Carla Noemí Vita.

= = = = = =

La vida cotidiana de dos amigas y un varón, con un fondo de búsqueda poética

“Conurbano cotidiano”, con dramaturgia y dirección de Santiago Gobernori se desafía a contar una historia simple buscándole su poética y ofrece funciones en El Galpón de Guevara, Guevara 326, barrio de Chacarita, los miércoles de julio y agosto a las 21, con entradas por Alternativa Teatral.

Es un espectáculo ecléctico, lúdico y arrollador sostenido por una línea de acción narrativa bien simple: la vida cotidiana de personas de clase media de treinta y pico de años, hoy: muchas historias en una, con humor y vértigo.

El elenco está integrado por Victoria Baldomir, Nicolás Giménez y Sabrina Zelaschi, con escenografía de Micaela Sleigh realizada por Claudio Biancuzzo, vestuario de Paola Delgado, iluminación de Ricardo Sica, arreglos vocales de Julia Morgado y musicales de Julián Rodríguez Rona, video de Agustín Bordignon, coreografía de Manuel Attwell, producción ejecutiva de Lucía Asurey y asistencia de dirección de Laura Berman.

Con información de Télam