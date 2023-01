El humorista Sebastián Presta vuelve a calle Corrientes con "Mi madre, mi novia y yo"

La obra "Mi madre, mi novia y yo", protagonizada por Sebastián Presta, Victoria Almeida y Graciela Tenembaum, regresa este jueves a las 19.30 al porteño Paseo La Plaza.

Con dirección de Diego Reinhold, la pieza aborda la historia de un hombre de 43 años, hijo de un padre castrador ya fallecido pero omnipresente y de una madre posesiva con la que convive en una relación simbiótica.

Todo transcurre durante una tensa cena de Nochebuena, en la que él decide presentarle a su novia, una abogada, independiente, feminista, divorciada y madre de una niña; y lo que intentaba ser una noche amena se convierte en un infierno desopilante el hombre.

“Como la propuesta trataba de un hombre que vivía con la madre, al principio no la quería hacer, no me interesaba contar esa historia porque sentía que ya no existían esos personajes de 40 y pico que viven con su madre; los veía lejanos, pero resultó que no. La cosa es que me puse a trabajar con la autora y me re enganché con este personaje que se enamora de una chica muy independiente”, confió Presta en una entrevista con Télam, con motivo del estreno en enero del año pasado.

En ese sentido, el humorista agregó: “Si bien puede que sea un cliché, esa relación entre las madres y los hijos, las peleas, que ella no para de mostrarle los dientes a la novia, me parece muy gracioso, creo que la gente se va a sentir identificada. Muchos me dijeron ´no sabés la cantidad de gente que hay así, que no se pueden despegar de su casa´ y después de transitar este camino a esta obra le hubiese puesto ´Mamero´”.

