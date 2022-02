"Una circunstancia llamada mundo", premiada obra de Jimena Aguilar, se estrena en Espacio Callejón

"Una circunstancia denominada mundo", obra escrita y dirigida por Jimena Aguilar, se estrenará el lunes 14 de febrero en Espacio Callejón, del barrio porteño de Almagro, para contar el proceso de un duelo amoroso y el redescubrimiento de la propia identidad a partir de esa experiencia.

"Creo que el humor, la ternura, y la belleza son la materia prima tanto del texto como de la puesta en escena", indicó a Télam Jimena Aguilar acerca de pieza, que fue editada por Libros Drama y que ganó el III Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019, España.

"En líneas muy generales, es por donde suele ir mi búsqueda creativa, los ejes que disfruto transitar y a los cuales me interesa ir cada vez más profundo –continuó-. Me gusta pensar mis trabajos como refugios de humor, ternura y belleza, o al menos hacia ahí es hacia donde me interesa dirigirme".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Una circunstancia denominada mundo", tendrá funciones los lunes, a las 21, en la sala ubicada en Humahuaca 3759, de Almagro, y con entradas por Alternativa.

La trama se desata cuando Bruno (Juan Tupac Soler) le anuncia a Dalmaro (Guido Botto) que se irá a una expedición al centro de la Tierra para poder encontrar al calamar gigante que siempre se le aparece en sus sueños. Dalmaro buscará y encontrará refugio en sus dos mejores amigos,

El elenco de la pieza lo completan Camila Peralta, Natalia Casielles y Matías Dinardo.

Jimena Aguilar es dramaturga, directora y música, egresada en Dramaturgia (Emad), sus obras recibieron el Premio Internacional Dramaturgia Invasora, siendo editada por Ediciones Invasoras (España), editorial especializada en teatro contemporáneo; el Primer Premio Rozenmacher de Nueva Dramaturgia (Fiba), edición cuatrilingüe, mención Premio Artei y Premio Edie, entre otros.

Télam: ¿Cómo nace la idea de esta pieza? ¿Cómo describirías la trama y el espíritu de la obra?

Jimena Aguilar: El texto comencé a escribirlo en el laboratorio de escritura que coordina Ariel Farace, yo no tenía ninguna idea previa, de hecho no escribo nunca desde una idea, las veces que lo intenté me salió muy mal. Sí había cierto imaginario inspirado en mis amistades que funcionó muy bien para comenzar a sumergirme en el espíritu de la obra. La obra cuenta el proceso de un duelo amoroso, que también puede ser entendido de una manera mucho más abarcadora, y el redescubrimiento de la propia identidad a partir de esa experiencia.

T: "Una circunstancia denominada mundo" obtuvo el III Premio Internacional Dramaturgia Invasora 2019, en España. ¿Qué significó esta distinción para vos como escritora?

JA: Fue sorprendente y hermoso, la primera vez que un texto mío es premiado y editado fuera del país. Y también me hizo pensar en mi abuelo paterno, hijo de españoles, que era director de una escuela en la provincia de Entre Ríos y hace algunos años me enteré que él escribía obras de teatro para los alumnos y alumnas, y a pesar de que ni él ni yo pudimos leer nada de lo que cada quien escribió, me gustó imaginar que a él le hubiera parecido lindo ese recorrido de energía creativa entre continentes y generaciones.

T: ¿La amistad y el abandono son los temas centrales de la obra?

JA: Sí, y también lo son los procesos de duelo y pérdida que nos vamos encontrando a lo largo y ancho de la vida, y la manera en que los transitamos y la manera en la cual nos transforman y deforman, en el sentido más amplio del término.

T:¿Cómo fuiste creando a los personajes?

JA: Las primeras imágenes y texturas que construyeron a Dalmaro, el personaje protagónico de la obra, surgieron a partir de uno de mis mejores amigos que es una persona con una energía que siempre me pareció muy hermosa y particular. A partir de ahí por supuesto que fue derivando en otras cuestiones que ya nada tienen que ver con mi amigo y que pertenecen completamente al campo de la ficción. Los otros personajes aparecieron como proyecciones que constituyen y dan forma a Dalmaro y sus circunstancias.

Con información de Télam