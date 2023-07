"The Afterparty", la divertida serie que cambia de género en cada episodio

(Por Nicolás Biederman). La segunda temporada de "The Afterparty", la serie de comedia y misterio que propone una revisión a la clásica trama "¿quién es el asesino?" con un relato coral en el que cada capítulo explora la mirada del hecho de un personaje diferente, todo contado a través de la lente de un género cinematográfico distinto, estrena sus dos primeros episodios este miércoles en la plataforma Apple TV+.

"Definitivamente es más divertido", planteó, sobre este particular formato, Phil Lord, que integra con Chris Miller la multipremiada dupla de guionistas y directores estadounidenses responsables de este programa, además de la película ganadora del Oscar "Spider-Man: Un nuevo universo" y otros títulos como "Lluvia de hamburguesas", "La gran aventura Lego", "Comando especial" o la serie "The Last Man on Earth".

Fue Miller quien tuvo la idea original para esta propuesta hace más de diez años y dirigió todos los episodios de la primera entrega, estrenada en 2022. "The Afterparty" retoma desde la comedia los relatos de misterio del tipo "whodunnit" (o ¿quién es el asesino?) que se popularizó en la literatura de Agatha Christie.

La fórmula es conocida: ocurre un crimen en un espacio cerrado y entre el pequeño grupo de personas presentes todavía se encuentra el asesino. En la primera temporada quien moría era el anfitrión de la fiesta posterior a una reunión aniversario de compañeros de colegio, y la detective Danner -encarnada por la humorista Tiffany Haddish- entrevistaba a todos contra reloj para llegar a una respuesta.

En la nueva tanda de diez episodios, una boda se arruina cuando el novio es asesinado y todos son sospechosos, y Danner regresa para ayudar al torpe y enamoradizo Aniq (Sam Richardson) y a Zoë (Zoe Chao), que de alguna manera siempre quedan involucrados en este tipo de situaciones.

Miembros de la familia, amantes y socios comerciales serán sometidos a un interrogatorio para repasar lo ocurrido el fin de semana, cada uno desde su propia perspectiva y estilo visual. Comedia romántica, drama de época, film noir, policial duro o aventuras son algunos de los géneros que se visitan, de acuerdo a quién sea el narrador.

Figuras como Elizabeth Perkins, Zach Woods, Paul Walter Hauser, Poppy Liu, Anna Konkle, Jack Whitehall, Vivian Wu, John Cho y Ken Jeong se suman en este nuevo caso.

En una charla con Télam de la que también participaron Phil Lord y el guionista y productor ejecutivo Anthony King, Miller recordó que la chispa de la secuela estaba desde incluso antes de que saliera la primera temporada: "Desde la presentación de la idea original a Apple dije que esto era un misterio independiente, pero que aparecen algunos personajes, Aniq, Zoë y Danner, que podrían resolver otro asesinato, digamos en una boda; otra ubicación que podría tener una fiesta posterior y sería un escenario interesante para un misterio de asesinato. Así que luego me dijeron 'hagámoslo'".

Télam: Que una serie presente cada semana un género diferente es refrescante. ¿Es más difícil escribir, dirigir y editar ocho, nueve, diez géneros diferentes en una sola temporada?

Phil Lord: Definitivamente es más divertido, porque uno siempre está buscando formas para que cada episodio de una serie sea distinto y se mantenga fresco. Entonces, ¿qué mejor manera de lograr eso que cambiar los tipos de lente, las proporciones de la pantalla, la forma en que se graba el sonido, el vestuario ? Les da a todos una descarga de energía cada semana de rodaje.

Chris Miller: También es más ambicioso; requiere que todos estén alerta, los diseñadores de vestuario tienen que cambiar de un estilo film noir a un estilo Jane Austen, a varios looks diferentes. Cada departamento tiene que hacer mucho más de lo que tendría que hacer en un programa de televisión normal y los actores deben tener en cuenta cómo interpretar a sus personajes de todas estas formas diferentes. Y como guionistas es realmente difícil descubrir cómo juntar todas las piezas del rompecabezas, pero lo convierte en una experiencia de trabajo interesante porque cada día es algo nuevo.

Anthony King: Creo que esa es una de las cosas notables sobre este elenco, especialmente en la segunda temporada, todos realmente crearon cambios específicos en su personaje en cada género, pequeñas diferencias sutiles notables. También le añade valor a la historia de misterio.

T: En los últimos años el relato "¿quién es el asesino?" se ha vuelto muy popular. Series como "The Afterparty" y "Only Murders in the Building" o películas como "Misterio a bordo" o "Entre navajas y secretos", por nombrar algunas, dan cuenta de ello. ¿Qué tiene de especial este género?

CM: Creo que tiene que ver con la naturaleza de por qué contamos historias en primer lugar. Las cosas que más te atraen son las que llegan a ese nivel más básico de la narrativa y una historia de misterio de asesinato trata sobre la supervivencia porque hay un asesino suelto y tenemos que averiguar quién lo hizo. De lo contrario, todos estamos en peligro. Y entonces le llega a algo realmente primitivo en nuestros cerebros y creo que es por eso que este género es algo eterno.

AK: También es extrañamente reconfortante. Los misterios de asesinatos son una especie de género simple en el que ocurre el caos, pero sabés que habrá una respuesta. Y creo que eso es en cierto punto reconfortante.

CM: Se siguen reglas, siempre que se juegue limpio; el asesino es una de estas personas, sabemos que no vamos a encontrar en el episodio final una sorpresa del tipo "no fue una de estas personas, fue un tigre que entró por la ventana" (risas). Hay una respuesta y sabés que va a ser revelada.

PL: Empezás con el caos y se convierte en orden. Ganás orden viendo la temporada.

T: ¿Cuál dirían entonces que es el secreto de un buen "whodunnit"? ¿Es algo tan obvio como que nadie adivine al asesino antes del final?

CM: No. Creo que querés generar que cuando vean quién fue el asesino, digan "Oh, no puedo creer que no vi eso, estaba justo ahí". Sería más frustrante que sea tan difícil que digan "¿cómo se suponía que iba a resolver eso?". Eso no es divertido. Pero si lo ves y decís "¡por supuesto!, ¿por qué no me di cuenta de eso, por qué no uní estas piezas?", eso es algo realmente satisfactorio para mí como lector o espectador.

AK: Y creo que el otro lado de eso es que si averiguaste quién era, cuando se revela sos recompensado por ser inteligente, por haberlo descubierto, por captar las pistas que querían que vieras.

PL: Tiene que ser lo suficientemente desafiante.

CM: Y algo que creo que es realmente difícil sobre el género es alimentar la curiosidad, pero a la vez ser capaz de contar una historia que te importe, que estés apoyando a algún personaje y que estés realmente involucrado en resolver el asesinato por razones emocionales. Ese es el truco para hacer una historia muy especial.

Con información de Télam