“Los delincuentes” y "Here" fueron las ganadoras del Festival de Cine de General Pico

Con una ceremonia que incluyó un concierto de la actriz y cantante Julieta Díaz junto al guitarrista Diego Pressa, ayer concluyó la séptima edición del Festival de Cine de General Pico, La Pampa, que premió a “Los delincuentes” de Rodrigo Moreno como mejor película de la Competencia Nacional y a la belga "Here", de Bas Devos”, como el mejor filme internacional.

En la gala de cierre que se celebró en el Cine Teatro Pico del centro de la ciudad, el director artístico del festival, Pablo Mazzola, agradeció a la Asociación Italiana por su iniciativa de generar un certamen que ya cumplió siete años y aseguró que la asociación, “desde la primera edición buscó estimular y fortalecer diversidades cinematográficas”.

Mazzola también dijo que el objetivo del festival es “que cada una de las personas de la comunidad tenga conciencia de este espacio tan único que son las dos salas de cine”, en referencia a las dos sedes del certamen.

"Poco a poco vamos tratando de fortalecer eso, que el encuentro sea grato, que sea un refugio como todo acto cinematográfico”, concluyó.

Además de la “Piedra Fundamental” para “Los delincuentes”, el jurado de la Competencia Nacional entregó una Mención Especial para "Estertor", de Sofía Jallinsky y Juan Pablo Basovih Marinaro.

Por su parte, en la Competencia Internacional, el galardón mayor fue para "Here", de Bas Devos, mientras que la estadounidense “Rotting in the Sun”, de Sebastián Silva, se alzó con el Premio del Público.

Por su parte, como Mejor cortometraje nacional fue elegido "Desierto", de Francisco Provedo, mientras que en apartado regional, el galardón fue para "Lo que dejamos en el camino", de Branco Fernández Sciafa.

La lista completa de los premios es la siguiente:

Mejor Cortometraje Regional

Mención "He has never ever eaten a cake", de Alejo Estrabou

Premio "Lo que dejamos en el camino", de Branco Fernández Sciafa

Mejor Cortometraje Nacional

Mención "The Hidden Gesture. War and Melodrama in Hollywood’s 30s and 40s", de Dana Najlis

Premio "Desierto", de Francisco Provedo

Premio del Público Domingo Filippini

Mejor Cortometraje Regional: "Vías", de Pablo Agustín Richards

Mejor Cortometraje Nacional: "Viva Cesko", de Wenchy Hayzus

Premio Cine.Ar (otorgados por INCAA)

Mención "Acá te dejo", de Mariano Samengo

Premio "Desierto", de Francisco Provedo

Premio Festival de Cine Cortópolis

"The Hidden Gesture. War and Melodrama in Hollywood’s 30s and 40s", de Dana Najlis

Premio Jurado Joven

Mejor Cortometraje Regional: "Lo que dejamos en el camino", de Branco Fernández Sciafa

Mejor Cortometraje Nacional: "Acá te dejo", de Mariano Samengo

Competencias Largometrajes Nacional e Internacional

Premios del Jurado Piedra Fundamental - Mejor Largometraje Nacional

Mención: "Estertor", de Sofía Jallinsky y Juan Pablo Basovih Marinaro

Premio: "Los delincuentes", de Rodrigo Moreno

Premio del Jurado Piedra Fundamental - Mejor Largometraje Internacional

Premio: "Here", de Bas Devos

Premio del Público Domingo Filippini

Mejor Largometraje Nacional: "Estertor" de Sofía Jallinsky y Juan Pablo Basovih Marinaro

Mejor Largometraje internacional: "Rotting in the Sun" de Sebastián Silva

Con información de Télam