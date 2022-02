De Colombia a Puerto Rico: Agudelo 888 repartió elogios para Daddy Yankee y Farruko

El DJ urbano colombiano Agudelo 888 destacó al cantante y productor puertorriqueño Daddy Yankee como el primero que abrió la puerta del reggaetón hacia otras latitudes de la mano de "Gasolina" en 2014 y liberó de culpas a Farruko por la apropiación de la guaracha colombiana.

"La música urbana no tiene fronteras, más teniendo en cuenta lo que hicieron artistas como Yankee. En cualquier discoteca que vayas en el mundo saben de esa canción, que había sido criticada por muchos que decían que no tenía sentido, pero que terminó siendo un hit mundial", dijo.

En una charla con Télam antes de su presentación en la Fiesta Bresh, Daniel Agudelo destacó que su potencial es que "puede diversificarse en varios subgéneros" como "el trap, el perreo, el romántico y el pop" y hasta mezclarse con sonidos y estructuras de la música dance electrónica como "Pepas", la canción por la que Farruko anunció su retiro de la industria.

"Yo me creía mi propia mentira. Porque mi canción estaba número uno, yo no sabía el mensaje que yo estaba dando, que le decía a la gente 'tómate una pastilla para que seas feliz'. ¿Y sabes qué? Yo no me siento orgulloso de eso. ¡Sabe Dios a cuantos de sus hijos les hice daño!", escribió el artista boricua en redes sociales al anunciar su alejamiento de la industria.

En Colombia, "Pepas" había abierto otro debate y un ida y vuelta entre sus máximos referentes que acusaron a su colega de Puerto Rico de apropiarse indebidamente de la guaracha, presentada por el autor como un nuevo género bautizado como "Bajo Mundo".

"A mí me encanta lo que hizo Farruko -sentenció Agudelo- porque le dio el respeto que merece la guaracha y la puso en el mapa del mundo. Al final de cuentas hacíamos guaracha, pero no salía de acá. Sacó un hit como 'Pepas' que merece mucho respeto y tiene mucho peso. No creo que haya inventado un género, porque está todo inventado. Simplemente le hizo unos ajustes y le dio una nueva identidad".

Con información de Télam