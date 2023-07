Payuca: "Llegó un momento donde sentí que si me etiquetaba me encapsulaba"

La actriz trans Payuca es la intérprete de "Lorena", segunda entrega del ciclo teatral "El hotel es un cuerpo", que se desarrolla en el Teatro Nacional Cervantes y que propone monólogos inspirados en el libro "Reunión: Cuatro Legendarias en el Hotel Gondolín", testimonio y memoria del mundo travesti trans en la ciudad de Buenos Aires.

Dirigida por Felicitas Kamien y escrita por Kamien y Federico Liss, "Lorena" propone una historia ficcionada que toma algunos elementos del libro y que indaga la cuestión del enamoramiento en el universo trans, algo que Payuca dice "es un tema tabú"

"Esto del temor a enamorarse, que es lo que atraviesa Lorena, en el mundo de las personas trans es prácticamente un tema tabú; es un poco: 'No te podés enamorar, no podés caer en eso', donde pareciera que enamorarse está prohibido", cuenta Payuca en charla con Télam en una primera aproximación al material que lleva a escena de jueves a domingos a las 18 en la sala Luisa Vehil del Cervantes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Pareciera ser -agrega- que enamorarse es pisar el palito, porque sabés que en la mayoría de los casos a la persona de la que te enamorás le va a costar agarrarte de la mano en la calle, le va a costar ir a cenar a un restaurante con vos, es como que está mal visto y que van a decir: 'Ay, mirá, sale con una travesti, sale con una trans', entonces la persona que forma una pareja con una persona trans tiene que tener unos huevos (con perdón de la palabra) gigantes, y lo digo lamentablemente", señala la actriz que fue protagonista de "Siglo de Oro Trans", de Gonzalo Demaría y Ciro Zorzoli que estuvo en el Teatro San Martín y el De la Ribera y fue parte también del elenco de "Julio César" de José María Muscari encabezado por Moria Casán.

Télam: ¿No fue cambiando esto con los procesos de deconstrucción que se están viviendo?

Payuca: Un poco, y depende también cómo lo lleve adelante cada una, por ahí en Capital es más tranqui, pero te vas a provincia, te vas al interior, te alejás un poco de tu mundo y del mundo artístico que es donde hay un poco de empatía, y es bastante hostil la gente. No sé, en mi caso, vivo mi vida como que ya no me importa más el qué dirán, qué piensen de mí, voy para adelante y dejo atrás lo que digan, porque sino no podés vivir, no podés salir, no podés hacer absolutamente nada. Aun en 2023 se sigue luchando por los derechos de la gente LGTBQI+ con la cantidad de derechos que hay, habiendo derechos como matrimonio igualitario, cupo laboral trans, identidad de género, así y todo sigue habiendo gente que te mira por arriba del hombro, sigue la discriminación, el bullying, pero bueno, nada, hay que seguir haciéndole frente.

T: En una entrevista que te hicieron señalabas que no te gusta encasillarte como trans, que puede ser una limitación, que no te interesaba estar definiéndote.

Payuca: Sí, yo entiendo que tengo un physique du role, que encajo en persona trans, pero también es cierto que parece que todo el mundo necesita etiquetar, aun cuando respeto cuando alguien necesita decir "yo soy esto" para salir adelante. En mi caso, siento que soy Payuca y punto, apagón, y ya está. Me preguntan ¿qué sos? Yo qué sé qué soy, y vos, ¿sabés?, ¿qué sos? ¿Tuviste que decir que eras heterosexual? ¿Tuviste que salir del clóset heteronormado? No, viviste tu vida y punto, ¿por qué las personas LGTB tienen que decirlo? ¿por qué tienen que salir a a decir quiénes son? ¿Por qué? Es como es una locura. Te pones a pensarlo de afuera, desde un lugar frío, y decís por qué las personas LGTB tienen que salir a decir qué son, quiénes son, qué aman, qué eligen. ¿Por qué?

T: ¿Por qué?

Payuca: ¿Por qué?, eso digo, ahí me di cuenta que es claro, son los otros y las otras los que necesitan saber qué soy yo. Holaaaa... Ah, al final es tú preocupación, vos estás preocupado o preocupade y querés saber qué soy yo. Y entonces sentía que si me definía me acotaba. Llegó un momento donde sentí que si me etiquetaba me encapsulaba. Yo me considero una persona, punto; actriz, punto.

T: ¿Cuál fue el desafío más grande en esta composición de Lorena?

Payuca: Creo que fue el ser consciente de que estoy interpretando un personaje, porque al principio esta cuestión de que me ubicasen como una persona actriz trans me generaba una situación como que tenía que llevar adelante algo y me dije "me corro un poco de eso porque sino no avanzo". Para mí lo importante es visibilizarnos, ocupar espacios y en este caso ya es un hecho super importante que estemos acá en el teatro oficial interpretando una obra que habla de nosotras y dije "bueno, nada, soy una actriz que va a interpretar un personaje". Me puso en un lugar diferente el hecho de que no sea una historia personal sino ficcionada. Me interesa eso porque yo en mi vida me proyecto como actriz y quiero seguir trabajando y encarnando diferentes personajes, cualquier tipo de personaje, tanto en teatro como en cine o tele, lo que fuere.

T: Que esté primero la actriz

Payuca: Mi desafío y mi lucha tiene que ver también con eso, que se me empiece a valorar por mi talento, sea cual fuere, más que por mi identidad de género o mi decisión sexual. Evaluame si te gusto o no te gusto como actriz, si interpreté bien o mal el personaje.

T: Pareciera haber una limitación en la industria también, una cuestión con las minorías, como en Hollywood que los actores latinos trabajan solo de latinos y no de actores, y les cuesta horrores atravesar esa barrera que les ponen.

Payuca: Pasa mucho en la ficción. Los castings que hago que son para "mujer trans, villa, situación de calle, prostitución, drogas", todo junto y termino no encajando en nada y no me llaman porque no coincido con ese perfil que no sé qué buscan. Pasame un casting de un abogada, de una secretaria y y vemos, digo; está como todo muy marcadito, todo en su casillita, muy perfectito todo.

El teatro independiente está un poco más abierto pero para la ficción te buscan de determinada manera; igual si me quieren para hacer personajes trans está buenísimo porque quiero trabajar y ser actriz, y capaz que el próximo personaje no sea interpretar a una persona trans, capaz que hago de "la mejor amiga de", que estaría buenísimo.

Con información de Télam