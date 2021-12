Concierto gratuito de la Orquesta de Cámara de Almirante Brown con Teresa Parodi

Teresa Parodi será la solista del concierto que el próximo sábado a las 18 ofrecerá la Orquesta de Cámara de Almirante Brown, creada por iniciativa del violinista Pablo Agri en 2001.

El concierto que celebra los 20 años de la orquesta se desarrollará con entrada libre y gratuita a partir de las 20 en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, con arreglos y dirección de Popi Spatocco y con Juan Manuel Colombo (guitarra) y Facundo Guevara (percusión) como músicos invitados.

"Como la cigarra", "El violín de Becho", "Pedro Canoero" son algunas de las composiciones que tocará la orquesta y que cantará Parodi en un concierto prácticamente acústico, que contará con una mínima amplificación para la voz, en la sala Raúl Soldi de la Casa de la Cultura (Esteban Adrogué 1224).

"La orquesta nació en 2001 a partir de unos talleres gratuitos que dábamos con mi viejo (el violinista Antonio Agri) y que yo seguí solo luego de que él falleció", cuenta Pablo Agri en charla con Télam.

"Comenzó como un orquesta de principiantes y de ahí en más, gracias al laburo de todos y el apoyo de las distintas administraciones municipales, pudimos mantenerla, hacerla crecer y fuimos haciendo cosas muy lindas y tocando con gente muy importante como Susana Rinaldi, Bruno Arias, Leopoldo Federico y Néstor Marconi, entre otros", detalló el violinista que en agosto pasado recibió la distinción de Ciudadano Ilustre del partido de Almirante Brown.

"Yo me crié en Adrogué, hice la escuela pública el colegio número 1, la secundaria en el Nacional, veía que quizás le podía dar a los chicos un elemento más para crecer, ya que al momento de crear la orquesta todos mis alumnos eran de Almirante Brown: Adrogué, Calzada, Glew, Burzaco. Nació como una manera de acercarle a los chicos la oferta de hacer música cerca", destacó.

Muchos de los chicos y jóvenes que pasaron por el ensamble se desarrollaron luego en otras orquestas y en la actualidad como músicos profesionales, uno toca en la Sinfónica Nacional, otro en la orquesta del Teatro Argentino de La Plata.

Además de la Orquesta de Almirante Brown, Agri dirige desde 2010 la Camerata Argentina, y también forma parte del programa Coros y Orquestas Escuelas de la provincia de Buenos Aires, donde es técnico de violín. Sobre estas experiencias dice que "definitivamente salvan vidas".

"Salvan gente porque le dan otra visión del mundo, el trabajo en la orquesta es completamente democrático, somos todos iguales en la orquesta a excepción del director, pero el trabajo de una orquesta es como un equipo de fútbol o ganamos todos o perdemos todos, tenemos que ir todos para el mismo lado", señala.

"Creo que lo más lindo de estos programas es que hay que enseñarle un instrumento a un chico que a lo mejor no tiene ni posibilidad de comprarse un violín, es la mejor manera de no discriminarlo, de darle la igualdad de oportunidades que muchas veces no tienen. Hay chicos que salieron del programa de la provincia de Buenos Aires, que hoy son profesionales y que cuando llegaron venían de hogares muy difíciles y se encontraron con una vocación, como la del músico, que no es un escape sino una profesión que amás", resume Agri.

Respecto de la distinción de Ciudadano Ilustre que recibió en Almirante Brown, que se suma a la de Personalidad Destacada de la Cultura que le dio la Legislatura porteña en 2014, Agri dice que "la emoción es que te nombren ciudadano ilustre del lugar de uno".

"Yo nací y viví toda mi vida en Adrogué en la casa donde murieron mi viejo y mi vieja, mi mujer vivía a media cuadra de mi casa, la Casa de la Cultura queda enfrente del Nacional donde cursé la secundaria, creo que lo más emocionante es el reconocimiento del lugar de uno", finaliza Agri.

Con información de Télam