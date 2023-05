Tras agotar dos Movistar Arena, Nicki Nicole anunció un show en Rosario para el 29 de septiembre

Tras agotar las entradas para sus dos shows de agosto en el Movistar Arena, Nicki Nicole anunció que continuará la presentación de su nuevo álbum, "Alma", con un concierto en el Anfiteatro de su Rosario natal el 29 de septiembre.

En medio de un año cargado de proyectos y colaboraciones, Nicki Nicole presenta este tercer disco en el que mezcla géneros y sonidos experimentales.

El tracklist está compuesto por "Ya no", "Dispara", con Milo J; "No voy a llorar", "8 AM", con Young Miko; "Se va 1, llegan 2", "Llamame", "Qué le pasa conmigo?", con Rels B; "Tuyo", "Caen las estrellas", con YSY A; y "Tienes mi alma".

Previo a su fecha de presentación en Rosario, la trapera llegará por primera vez al Lollapalooza París en julio y el 24 de agosto se presentará en el Movistar Arena de Santiago.

Luego, el 25 y 26 presentará "Alma" por primera vez en Buenos Aires con dos shows agotados en el Movistar Arena y continuará su agenda internacional el 2 de septiembre con un recital en el Pepsi Center WTC de México.

La preventa de las entradas para el show de Rosario estarán disponibles para los clientes de un banco desde este jueves a las 16 a través de la página www.ticketek.com.ar.

La venta general comenzará el viernes a las cuatro de la tarde.

Con información de Télam