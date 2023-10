Liam Gallagher reúne a varios ex Oasis para una gira celebración de un disco clave

El cantante Liam Gallagher confirmó a través de las redes sociales que el año próximo realizará una gira para celebrar los 30 años del famoso disco de Oasis "Definitely Maybe" junto a exintegrantes del popular grupo, aunque su hermano Noel, guitarrista, compositor y segunda pata fundamental de la banda, no será de la partida.

"Estoy dando saltos por la casa para anunciar la gira 'Definitely Maybe', el álbum más importante de los 90 sin excepción. Yo no habría ido a ningún lado sin él y vos tampoco, así que celebrémoslo juntos", escribió el menor de los hermanos en su cuenta de X.

"Como el próximo año se cumplen treinta desde que fue lanzado, voy a tocar el álbum de principio a fin en su orden original en algunos lugares bíblicos", completó el vocalista.

De la gira se estima que participarán Andy Bell, quien ha colaborado con Liam en varios proyectos post-Oasis, y Paul Arthurs, uno de los fundadores de la famosa banda.

Con un largo historial de disputas, los hermanos Gallagher no han llegado a firmar la paz de manera definitiva para que el regreso de Oasis sea completo.

A pesar de que en los últimos tiempos hubo mensajes cruzados que entusiasmaron a los fans, lo cierto es que se trataron de frases ambiguas en las que ninguno confirmó un acercamiento absoluto.

Por ese motivo, por ahora, Noel no formará parte del tour que coincidirá con los 30 años del lanzamiento de "Definitely Maybe", uno de los álbumes más exitosos de los '90.

Con información de Télam