El pianista francés Richard Clayderman presenta su nuevo trabajo "Forever Love"

El músico francés Richard Clayderman, uno de los pianistas más afamados de todos los tiempos, conocido como "El príncipe del romance", lanzará el 25 de febrero su nuevo álbum, “Forever Love”, que incluye versiones de hits de Coldplay y Ed Sheeran.

El trabajo incluirá interpretaciones de clásicos modernos como "Viva la vida" de la banda británica Coldplay y "Perfect Symphony" del cantautor Ed Sheeran -también inglés-, y piezas de la música clásica como "The Waltz of the Flowers" y "The Radetzky March".

Además, la placa contará con cuatro nuevas creaciones originales de Paul de Senneville, colaborador de Richard desde hace mucho tiempo y compositor de la emblemática grabación de 1977 "Ballade Pour Adeline", canción que convirtió a Clayderman en una estrella mundial, tras vender 22 millones de copias en 38 países.

A las nuevas grabaciones se suma una colección de sus mejores y más queridas interpretaciones al piano, que muestran una trayectoria de seis décadas.

Acerca del álbum, grabado en 2021 en París, el pianista dijo: "En ese momento todos mis conciertos en vivo se habían cancelado o aplazado debido a la pandemia, así que quería hacer algo nuevo para todo el mundo, ya que hacía mucho tiempo que no estaba en el estudio”.

"Empecé a escuchar algunas de mis viejas canciones favoritas, que me trajeron maravillosos recuerdos –continuó-, y también pensé que sería divertido hacer algunos temas más inesperados, como los de Ed Sheeran. Fue maravilloso formar equipo con Paul una vez más para crear algunas composiciones nuevas, ya que ahí es donde realmente comenzó la historia".

Antes de este lanzamiento, presentará una serie de EPs digitales temáticos que estarán disponibles para su descarga. Hoy, 12 de enero, es el turno de “Forever Love: Heart & Soul”; el 26 de enero de “Forever Love: Dear Mama”, y el 9 de febrero de “Forever Love: Three Little Words”.

Formado en el Conservatorio de París, en su Francia natal, Clayderman vendió más de 90 millones de discos en todo el mundo y grabó más de 1.400 canciones con su característico estilo romántico, un un amplio repertorio que abarca tanto canciones originales como estándares clásicos; y actualmente continúa realizando giras por todo mundo.

Con información de Télam