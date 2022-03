El "fundamentalista" Baltasar Comotto le pone banda sonora a la convulsionada actualidad

(Por Hernani Natale) En medio de los preparativos para el desembarco de fines de marzo y principios de abril de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en España, su guitarrista Baltasar Comotto presenta "Empezó la cacería", su cuarto disco solista con el que intentó "representar en el sonido" el convulsionado estado de situación mundial "que estamos viviendo".

"Estoy contento porque es un disco bastante poderoso que sale en un contexto raro, atípico, y creo que un poco representa el sonido de todo lo que está pasando, lo que estamos viviendo en el mundo. De hecho, el título hace referencia a la cacería que estamos viviendo todos. Nadie está exento de ser presa de esa cacería", manifestó el músico en diálogo con Télam.

Sucesor del premiado "Elite", de 2017, "Empezó la cacería" presenta once cortes -disponibles en plataformas digitales, aunque se prevén ediciones materiales- que, con la ayuda del baterista Juan Pablo Alfieri y de Macabre en programaciones, serán presentados el próximo viernes 18 en Niceto, ubicado en el barrio porteño de Palermo, en un show con contará con invitados especiales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El origen de esta nueva placa data de 2019 cuando se grabaron las bases, registro que se completó durante 2020 pero al que la situación sanitaria puso en suspenso. "Se dilató un poco porque no tenía sentido sacarlo en un contexto de no poder tocarlo en vivo", explicó el músico.

Pero mientras tanto, el guitarrista, que además de integrar la banda del Indio Solari puso sus interpretaciones al servicio de Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro, entre otros; fue anticipando algunas canciones, como ocurrió con la que le da título al disco, inspirada en el cuadro del artista valenciano Josep Renau: "El combat per una nova cultura", la cual fue acompañada de un videoclip. También se pudo conocer con antelación, "Físicamente", "En el río" y una versión de "Kiev".

Todo esto fue tomando forma en medio del exponencial crecimiento de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado como banda sin su máximo líder sobre el escenario, a partir de protagonizar el show por streaming más relevante durante la pandemia, llenar en diciembre pasado el Estadio de La Plata y ahora estar a las puertas de su primera gira por España.

A pesar de los compromisos contraídos, el guitarrista hace convivir con naturalidad su actividad en la popular banda con su proyecto personal. "Yo creo que eso potencializa toda la cuestión. Está bueno respirar una música que no sea la de uno. Al menos a mí me gusta eso. Me gusta meterme en otros proyectos, oxigenarme y volver. Me sirve un montón y tomo cosas buenas de eso", subrayó.

En este contexto, Baltasar Comotto analizó su nueva producción y se refirió a los aspectos que tiene en cuenta a la hora de definir el sonido de una composición.

Télam: ¿Qué línea sonora tiene el disco? ¿Se enmarca dentro del rock industrial que caracteriza al tema "Empezó la cacería"?

Baltasar Comotto: Es un disco de rock moderno. Tiene criterios del pop por la duración de las canciones, son temas cortos. Tiene un espesor en el sonido fuerte, está muy saturado de violas muy contundentes y podridas, por llamarlo de alguna manera. Y también hay baladas o temas más tranquilos como, por ejemplo, "Temblando", que está dedicada a los marinos del ARA San Juan. Es mi cuarto disco y es una evolución de todo lo que viene pasando en mi discografía. Siempre trato de ir sintetizando un poco lo anterior. En la inquietud por no repetirme, trato de generar algo distinto. En este disco, por ejemplo, grabé los bajos y eso, de por sí, le da un toque diferente.

T: El tema que da título al disco y que haya una canción que se llama "Kiev", aunque es anterior al actual conflicto bélico, da la idea de un trabajo que refleja la violenta realidad. ¿Es así?

BC: "Kiev" es una canción que tiene dos años y la hice por la serie "Chernobyl". Eso me inspiró la canción, como una simbiosis de la catástrofe nuclear y lo que uno vive en la ciudad. Es muy reactivo todo lo que se vive en las grandes capitales. "Empezó la cacería" también tiene una cosa súper bélica que, en realidad, viene pasando hace un montón. La guerra está siempre, siempre estuvo y no sé si va a dejar de estar. Hay una necesidad del ser humano, se alimenta de eso. Salimos de una pandemia, una situación muy crítica, y entramos en una guerra. Espero que entren en razón y aflojen un poco de los dos lados.

T: En una nota especial de esta agencia con motivo de los 50 años de la muerte de Jimi Hendrix, destacabas cómo había logrado en "Machine Gun" representar con su guitarra el sonido de la Guerra de Vietnam. ¿Buscás lo mismo con el estilo estridente de tu guitarra?

BC: Sí, tal vez no con la guitarra, si no con la música particularmente. La guitarra es una extensión musical. Es como inevitable que conciba mi mundo musical en contexto con lo que vivo y lo que veo. No te puedo hablar de rosas porque mi vida no es de color rosa. Lo que veo es algo que urge. Sin ponerse en una cosa amarillista ni panfletaria, porque no me gusta ver el arte de esa manera, pero sí, esas cosas tienen una contextualización de lo que estamos viviendo. Urge de alguna forma el concientizar, me sale naturalmente y siempre me interesaron los artistas que muestran ese costado. Tampoco es que todas las canciones están reflejando esa cruda realidad. Hay otros temas que son historias, que pueden ser autorreferenciales o abstractas, vinculadas a algo onírico. Pero bueno, todos los discos que hago tienen una cuota de realidad existente.

Con información de Télam