El Festival Escenario une cine y música en su cuarta edición

El Festival Escenario, que vincula música y cine, arranca hoy con una programación gratuita que en formato presencial en la Sala Lugones del porteño Teatro San Martín y online, a través de Qubit.

En la Competencia Oficial de Cortos se podrán ver películas de la Argentina, China, República Checa, Canadá, Suiza, Brasil, Estados Unidos y Francia, mientras que en la Competencia Oficial de Largos, además, habrá de Noruega, Ucrania, Colombia y Reino Unido.

En la sección Panoramas habrá cintas nacionales, de Uruguay, y Brasil, además de un Foco Luciana Foglio y Luján Montes, otro sobre el cineasta Phillip Hartmann, de reciente paso por por el DocBuenosAires, el filme "Celebración los 15 años de la Trova Rosarina", un homenaje en "Nelly Dors y Los Cometas" por Iván Wolovik y "One Plus One", de Jean Luc Godard, sobre el proceso creativo de The Rolling Stones.

Las funciones en la Sala Lugones, en el 8vo. piso del complejo sito en Avenida Corrientes 1.529, estarán disponibles hasta este domingo de forma gratuita, mientras que en Qubit las películas se podrán ver hasta el 22 de octubre,

Con información de Télam