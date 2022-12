El estadounidense Fantastic Negrito sellará este sábado una segunda visita a Buenos Aires

El multipremiado cantante y compositor estadounidense Fantastic Negrito sellará este sábado desde el escenario del Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131) una segunda y esperada visita a Buenos Aires.

Con el flamante “White Jesus Black Problems” como pretexto para salir de gira otra vez, el músico Xavier Amin Dphrepaulez buscará revalidar el recuerdo aún encendido que dejó en aquella primera visita de 2019.

Su buena recepción en Argentina, en parte, estuvo sostenida por discos como “The Last Days of Oakland” (2016) por el que se alzó con su primer Grammy, en la categoría “Mejor Álbum de Blues Contemporáneo”, que volvería a conquistar dos veces más por “Please Don’t Be Dead” (2018) y “Have You Lost Your Mind Yet?” (2020).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde entonces, Fantastic Negrito ha girado por todo el mundo, lanzado su propio sello discográfico Storefront Records y hasta colaborado con artistas del calibre de Sting y E-40, además de emprender en otros proyectos como Revolution Plantation, una granja urbana destinada a educar y empoderar a los jóvenes.

Hijo de un padre somalí-caribeño de religión musulmana y muy estricto, es el octavo de 15 hermanos y vivió su juventud vagabundeando en la costa Este para luego hacerlo en las calles de la ciudad de Oakland.

Su incursión en la música se dio de la mano del manager de Prince, Joe Ruffalo, quien lo animó a publicar en 1996 su primer disco (“The X Factor”), uno que por entonces pasó sin pena ni gloria por las bateas y los paladares finos de la música negra.

Fue recién veinte años después, con el impacto definitivo de “The Last Days of Oakland”, que su nombre comenzó a diseminarse a gran escala por su refinado talento para conjugar géneros como funk, blues, soul y r&b.

Con información de Télam