Liam Gallagher regresa con un disco en vivo

El excantante de Oasis, Liam Gallagher, anunció hoy la salida de su próximo disco, "Knebworth 22", para el 11 de agosto.

El larga duración es una grabación de los conciertos que Gallagher brindó en el Knebworth Park el año pasado.

Este es el regreso a las bateas del cantor mancuniano, aunque su último trabajo también es un álbum en vivo: "Down by the River Thames" (2022).

Anteriormente Gallagher publicó: "As You Were" (2017), "Why Me? Why Not." (2019),

"MTV Unplugged (Live at Hull City Hall)" (2020) (en vivo) y "C'mon You Know" (2022).

Según se anunció en un comunicado de prensa, "Knebworth 22" se presenta junto con un video en vivo.

En el reportorio, figura "Roll It Over", canción que fue plasmada en el disco de Oasis "‘Standing On The Shoulder of Giants", pero nunca fue tocada en vivo.

Con información de Télam