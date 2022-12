Con cambio de sede y cruces confirmados, FMS Argentina se prepara para su novena fecha

La Freestyle Master Series (FMS) Argentina, la liga más importante del país de batallas de rap, anunció los cruces para su fecha 9, el próximo jueves a las 19 en el porteño C Complejo Art Media de Avenida Corrientes 6.271, con el duelo entre el puntero de la tabla, Papo, y uno de los dos escoltas, Klan, como atractivo principal de la jornada.

El evento, luego del cual restarán apenas dos fechas para coronar al nuevo campeón, iba a realizarse originalmente en el Estadio Obras Sanitarias, de una capacidad similar de entre 4.000 y 5.000 espectadores. Urban Roosters, que organiza la competencia, cambió el lugar “para garantizar aún más la experiencia FMS y ofrecer el mejor espectáculo posible”.

“Las entradas adquiridas serán válidas para el nuevo recinto y se mantendrán los mismos horarios”, detallaron a través de un comunicado, y explicaron que “las personas que quieran la devolución de sus entradas debido al cambio de ubicación, podrán solicitarlo hasta el miércoles 28 de diciembre, a través del siguiente email: info@livepass.com.ar”.

La liga que premia a los raperos que consiguen mostrar la mayor consistencia a lo largo de 11 fechas va llegando a su etapa de definiciones tras la última fecha realizada en Córdoba.

El marplatense Papo quedó con 21 puntos, pero tiene a varios perseguidores que sueñan con arrebatarle el título en las instancias decisivas, entre ellos el cordobés Mecha y el bonaerense Klan (ambos con 17 unidades).

Los enfrentamientos del jueves, que también podrán verse en vivo a través del canal en YouTube de Urban Roosters, son Papo vs. Klan, Zaina vs. Mecha, Naista vs. Nacho, Katra vs. Wolf, Larrix vs. MP y Stuart vs. Tata.

Con información de Télam