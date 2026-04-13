Graciela Alfano se quebró y confesó el "peor daño" que les hizo a sus hijos cuando eran chicos

La cruda reflexión de Graciela Alfano.

Graciela Alfano abrió su costado más íntimo y reflexionó sobre las consecuencias que tuvo la exposición pública en su vida familiar especialmente en la de sus hijos.

En medio de una entrevista en el programa de Moria Casán, el debate giró hacia la exposición mediática y cómo impacta en los hijos de las figuras públicas. Allí, Alfano analizó el recorrido artístico de la hija de su colega y expresó: “A mí me parece tremendo. Tu hija, Sofía (Scaglione), tuvo su vida en el espectáculo desde un lugar totalmente distinto al tuyo. Vos se lo propusiste y la apoyaste”. En esa línea, la actriz destacó que sus propios hijos —Nicolás Tuskowski, Francisco y Gonzalo Capozzolo— eligieron desarrollarse lejos de los medios y construir su identidad por fuera del mundo del espectáculo. “Ellos hacen otra cosa, lo que les da la gana”, afirmó.

La dura reflexión de Graciela Alfano

Al hablar de sus hijos, Alfano abrió su corazón y recordó decisiones del pasado, realizando una profunda autocrítica sobre su rol como madre. Visiblemente conmovida, sostuvo: "Pero yo ya dije en su momento y lo vuelvo a repetir, y no me voy a cansar de decirlo de todo corazón, es que les pedí disculpas realmente por haber hecho lo que hice en mi vida y no pensar en ellos cuando tomé mis decisiones. A veces de pareja y otras, profesionales".

Segundos después, agregó: "Esto es algo que me emociona cada vez que lo digo y no va a haber un día de mi vida que no lo haga porque realmente creo que les hice el peor daño que uno puede hacerle que es invisibilizarlos, no tomarlos en cuenta".

"Ellos salieron adelante porque son fuertes. Pero cuando vos ves desde nuestro lugar porque hay que ser Andrea del Boca, Moria Casán y Graciela Alfano, ¿No? Pero también hay que saber por lo que están pasando nuestros hijos, que no lo sabe nadie", dijo comparando también las decisiones de Andrea del Boca en relación a su hija Anna y su paso por Gran Hermano Generación Dorada.