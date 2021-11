Murió Art LaFleur, recordado por películas como "El campo de los sueños"

Art LaFleur, actor estadounidense de dilatada trayectoria en cine y TV y recordado por filmes como "El campo de los sueños" (1989) o "¡Cuidado! Hércules vigila" (1993), falleció a los 78 años tras padecer Parkinson durante una década.

Así lo confirmó su viuda, Shelley, en un posteo en Facebook recogido por medios especializados norteamericanos.

Nacido en Indiana, LaFleur era lo que en la industria de Hollywood se conoce como un "character actor", un intérprete que suele encarar personajes secundarios muy recordables por alguna característica peculiar, inusual o hasta excéntrica.

El actor inició su carrera en la pantalla chica en 1978, en la película para TV "Rescate de la Isla de Gilligan", que funcionó como un epílogo de la famosa serie televisiva.

Desde entonces participó de clásicos como "Los ángeles de Charlie", "M.A.S.H." o "El increíble Hulk".

Acaso dos de sus papeles más recordados sean, paradójicamente, ambos como encarnaciones de grandes beisbolistas: la primera como Chick Gandil en “El campo de los sueños”, que protagonizó Kevin Costner y que combinaba el deporte y la fantasía; y la de nada menos que Babe Ruth en "¡Cuidado! Hércules vigila".

Más cerca en el tiempo, trabajó en series como "Cold Case", "The Mentalist" y "Malcolm in the Middle", entre más.

"Fue un hombre generoso y desinteresado que trasladó eso a su actuación pero, más importante, fue quien fue por su familia y amigos", lo recordó su esposa.

