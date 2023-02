La próxima temporada de "Succession" será la última, confirmó su creador

La exitosa serie estadounidense "Succession" llegará a su final luego de concluir su cuarta temporada, que se estrenará el próximo 26 de marzo por HBO y HBO Max, confirmó su creador Jesse Armstrong, al explicar que "podría seguirla muchos años más y convertirla en algo diferente de lo que es" pero que prefiere "hacer algo un poco más muscular y completo e ir con fuerza" para concluir el envío.

Ganadora desde su lanzamiento en 2018 de las principales estatuillas en los Emmy y los Globos de Oro, la tira es producida por figuras del mundo de la comedia como el cineasta y guionista Adam McKay y el actor Will Ferrell, y trata sobre un magnate de los medios y la ambiciosa y descarnada disputa de sus hijos por quedarse con el control de la firma familiar.

En una entrevista con la revista The New Yorker, Armstrong anunció que su próxima temporada será la última de la serie al sugerir que "hay una promesa desde el título en el sentido de que debe haber una sucesión" y agregó: "Nunca pensé que esto iba a poder seguir para siempre".

"El final siempre estuvo presente en mi cabeza. Desde la segunda temporada que estoy tratando de pensar: '¿Es en esta temporada, en la siguiente o en la que venga después? Podríamos hacer un par de temporadas cortas, o dos temporadas más. O podríamos seguir muchos años más y convertir a la serie en algo ciertamente diferente y que sea algo más divertido que podría tener buenas y malas semanas", agregó.

No obstante, Armstrong contó que prefiere "hacer algo un poco más muscular y completo e ir con fuerza" y que tomó su decisión respecto del final de la serie mientras escribía e incluso cuando empezaron a filmar la última temporada.

El ejecutivo de "Succession" dijo que le expresó a su elenco "No estoy totalmente seguro pero me parece que este es el fin" porque "no quería estafarlos", ya que "la historia de la sucesión que se estaba contando ya estaba completa".

"Esta es la temporada muscular para vaciar toda nuestra reserva de interés, y creo que hay algo de dolor en todos esos personajes que es realmente fuerte", sostuvo sobre los roles encarnados por los premiados Brian Cox, Jeremy Strong, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Matthew Macfadyen y Sarah Snook.

Con información de Télam