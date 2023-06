El actor Alan Arkin, ganador del Oscar por "Pequeña Miss Sunshine", murió a los 89 años

El actor estadounidense Alan Arkin, que en 2007 ganó el Oscar como mejor actor de reparto por su inolvidable interpretación de un abuelo proclive a los excesos en “Pequeña Miss Sunshine”, falleció ayer a los 89 años en su casa de la ciudad de Carlsbad, en el estado de California.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, dice el comunicado firmado por los hijos del actor, Adam, Matthew y Anthony, y publicado por la revista People.

Alan Wolf Arkin había nacido el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, en Nueva York, y debutó a fines de la década del 50 en la compañía de comedia Second City en Chicago. Ya en1963 se alzó con el premio Tony a lo más destacado del teatro estadounidense por su protagónico en la comedia “Enter Laughing”, de Joseph Stein, en lo que eran los albores de lo que acabó siendo una prolífica carrera de más de siete décadas en las tablas, cine y televisión, con varios picos de exposición y reconocimiento.

Además del Oscar por “Pequeña Miss Sunshine” (2007), de Valerie Faris y Jonathan Dayton, el actor neoyorquino obtuvo otras tres nominaciones en los premios de la Academia de Hollywood por sus trabajos en "Argo" (2012), de Ben Affleck; “¡Ahí vienen los rusos, ahí vienen los rusos!” (1966), de Norman Jewison; y “The Heart Is a Lonely Hunter” (1968), de Robert Ellis Miller.

Más recientemente, Arkin fue nominado al premio Primetime Emmy Award como actor de reparto por la serie de Netflix "El método Kominsky", por su rol como Norman Newlander, el agente y amigo de Sandy que encarnaba el protagonista Michael Douglas.

En televisión obtuvo su primera nominación al Emmy por el episodio "The Love Song of Barney Kempinski" de "ABC Stage 67", un programa de antología de piezas teatrales para la pantalla que se emitió entre 1966 y 1967.

Su siguiente nominación al Emmy llegó en 1987 por la película de CBS con el tema del Holocausto "Escape From Sobibor"; el tercero fue en 1997 por una aparición especial en la serie “Chicago Hope” y otro en 2003 por el filme directo para la televisión “The Pentagon Papers”.

Entre sus más de 110 créditos actorales para el cine y la TV, también destaca la convocatoria que en 1990 hizo Tim Burton para que diera vida al padre de Kim Boggs (Winona Ryder), la enamorada del protagonista de “El joven manos de tijera”.

El actor nacido en Brooklyn tuvo participaciones destacadas en películas como "Havana", de Robert Redford; "Glengarry Glen Ross", de David Mamet; "Grosse Pointe Blank", de George Armitage; "Cuatro días en septiembre", de Bruno Barreto.

También trabajó en "Gattaca", de Andrew Niccol; "Get Smart", de Peter Segal; y "Stand Up Guys", de Fisher Stevens.

Además de actor, Arkin escribió la letra y los bocetos de su debut en Broadway, el musical "From the Second City".

Después de ganar su Tony en 1963, regresó a Broadway al año siguiente en “Luv”, de Murray Schisgal, dirigida por Mike Nichols.

Arkin hizo su debut como director en el escenario con el éxito de Off Broadway "Eh?" (1966), que presentó al mundo a Dustin Hoffman.

Además, dirigió "Little Murders" (1969) y "The White House Murder Case" (1970) de Off Broadway. También dirigió la producción original de la exitosa comedia de Neil Simon "The Sunshine Boys".

Aunque no fue la faceta que más transitó, también se puso el traje de director de algunos filmes. El primer largometraje que realizó fue en 1971, cuando dirigió la adaptación de la pieza "Little Murders", titulada en la Argentina como "Pequeños asesinatos", con autor de la obra Jules Feiffer como guionista y Elliot Gould como protagonista.

Cinco años después hizo su segundo filme, "Se venden incendios", con Arkin y Rob Reiner como protagonistas.

Con información de Télam