El Mató a un Policía Motorizado, presente en la apertura del Primavera Sound de Barcelona

La banda argentina El Mató a un Policía Motorizado junto a otros artistas internacionales de la talla de Tame Impala, Cigarettes After Sex y Kim Gordon, participaron ayer de la jornada inaugural del Primavera Sound, el festival español que comenzó en Barcelona una nueva edición extendida en el marco de su 20° aniversario.

Primavera Sound 2022 es la vigésima edición del festival que transcurrirá hasta el 12 de junio con más de 500 bandas que tocarán en vivo en distintos escenarios de la ciudad, entre ellos, los argentinos Cazzu, Dillom, Bandalos Chinos, Saramalacara y 107.

Asimismo participarán The Strokes, Tyler The Creator, la reunión exclusiva de Pavement, Massive Attack, Gorillaz, Beck, Nick Cave & The Bad Seeds, Jorja Smith, Megan Thee Stallion, entre otros.

Además de Barcelona, el festival se desarrolla en Oporto (Portugal) y este año ofrecerá sus primeras ediciones en Buenos Aires, Santiago de Chile y Los Ángeles.

En cuanto a la primera entrega del Primavera Sound Buenos Aires, se realizará el 14 de octubre y del 7 al 13 de noviembre en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con información de Télam