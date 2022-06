Estrena "Players", comedia en clave falso documental sobre la escena profesional de los e-sports

(Cambia fecha de estreno)

“Players”, serie de comedia de estilo documental que sigue a un equipo ficticio de e-sports profesional y parodia la cada vez más central industria del “gaming”, estrenará el próximo viernes 24 de junio a través de la plataforma Paramount+ sus primeros tres episodios.

Creada por Tony Yacenda y Dan Perrault, la trama está centrada en un equipo de League of Legends (LOL) de Riot Games, el juego de PC más jugado del mundo y el e-sport más grande del planeta. De hecho, las Finales del Campeonato Mundial de 2021 generaron un récord de más de 30 millones de personas promedio durante toda su transmisión.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la clave irónica del “mockumentary” o falso documental que supieron explotar otras icónicas series como “The Office”, “Parks and Recreation” o “What We Do in the Shadows”, “Players” sigue a un “veterano” del deporte de 27 años de alias Creamcheese (Misha Brooks).

Cuando se inició en la disciplina, Creamcheese estaba llamado a ser el crack del LOL pero nunca pudo conducir a su equipo a un campeonato.

Todo puede cambiar a partir de que el entrenador Kyle Braxton (Ely Henry) incorpora a la escuadra al prodigio de 17 años Organizm (Da’Jour Jones). Ahora el líder del equipo deberá aprender a dejar su ego de lado, a aceptar que por primera vez no todo gira en torno a él e intentar hacer historia en el deporte.

Las manías de los gamers, sus particulares personalidades y un vistazo hilarante dentro del circuito de deportes electrónicos profesionales son el centro de esta producción creada por CBS Studios y Funny Or Die, cuyo trailer puede verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=mdG7-8fLxAw&ab_channel=Paramount%2BLatinoam%C3%A9rica.

Con información de Télam