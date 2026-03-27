Lo encontraron en su casa: conmoción por la muerte de un famoso actor a los 28 años

La noticia golpea a la industria del cine para adultos.

La industria del cine para adultos atraviesa un momento de conmoción tras conocerse la muerte del actor Seth Peterson, quien fue hallado sin vida en su casa de Los Ángeles, a los 28 años. La noticia fue confirmada públicamente por su pareja a través de redes sociales, donde expresó su profundo dolor, aunque decidió no brindar detalles sobre las causas del fallecimiento. “Tengo el corazón roto”, indicó.

El anuncio generó una inmediata repercusión entre seguidores, colegas y productores del sector, ya que Peterson había logrado consolidar una carrera en ascenso dentro de la industria en muy poco tiempo. Su prometido, Cyrus Stark, conocido artísticamente como Kobe Marsh, lo despidió en las redes .“Con gran pesar les comunico el fallecimiento de mi prometido y mejor amigo, Seth. Me faltan las palabras”, escribió.

Seth junto a su prometido.

Además del comunicado, Marsh compartió con sus seguidores un enlace a una campaña solidaria en GoFundMe destinada a afrontar los gastos del funeral y despedida del actor. El gesto fue acompañado por múltiples mensajes de apoyo de fanáticos y colegas que recordaron a Peterson no solo por su trabajo frente a cámara, sino también por su personalidad cercana y su vínculo con la comunidad.

El informe preliminar del médico forense confirmó que el cuerpo fue encontrado en su domicilio, aunque hasta el momento no se difundieron precisiones oficiales acerca de las circunstancias o causas de la muerte, lo que mantiene abierta la incertidumbre en torno al caso.

La trayectoria de Peterson en el cine para adultos

El joven tenía 28 años.

Seth Peterson había comenzado a ganar notoriedad a principios de 2020 gracias a sus trabajos con Helix Studio, una reconocida productora del rubro. A partir de allí expandió su presencia hacia distintas plataformas digitales, donde logró construir una base sólida de seguidores y recibir nominaciones a premios de la industria pese a su corta trayectoria profesional.