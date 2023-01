La biopic sobre Marilyn Monroe y Tom Hanks, nominados a lo peor del año en cine

A pocas horas de que se den a conocer las nominaciones para los premios Oscar, se anunciaron los candidatos a llevarse los premios Razzie, la satírica estatuilla que corona lo peor del año en materia de cine, y "Rubia", la película biográfica sobre Marilyn Manson encabeza la nómina con ocho postulaciones, a la vez que el oscarizado Tom Hanks aparece en los rubros peor actor por su rol de Geppetto en "Pinocho" y peor actor de reparto por su papel del Coronel Parker en "Elvis".

Entre los reconocidos actores a llevarse el dudoso galardón también están Sylvester Stallone por el filme "Némesis" y Jared Leto por "Morbius"; mientras que la comedia "Good Mourning" pujará mano a mano con "Rubia", con sus siete nominaciones, por llevarse la mayor cantidad de estatuillas. Allí también se anotan "Pinocho", con seis postulaciones, y "Morbius", con cinco.

Establecidos desde 1980 por un grupo de críticos, los Razzie son conocidos como los "anti-Oscar" y se entregan con pocas horas de diferencia respecto a los famosos galardones de la Academia de Hollywood.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Estos premios, en muchos casos, fueron tomados con humor por los propios ocasionales candidatos, quienes en general no dudan en asistir a la ceremonia y brindar irónicos discursos.

La siguiente es la nómina completa de postulaciones para este año:

-Peor película

"Rubia"

"Pinocho de Disney"

"Good Mourning"

"The King´s Daughter"

"Morbius"

-Peor actor

Colson Baker (también conocido como Machine Gun Kelly): "Good Mourning"

Pete Davidson: "Marmaduke"

Tom Hanks: "Pinocho"

Jared Leto: "Morbius"

Sylvester Stallone: "Némesis"

-Peor Actriz

Ryan Kiera Armstrong: "Llamas de venganza"

Bryce Dallas Howard: "Jurassic Wolrd: Dominion"

Diane Keaton: "Mack & Rita"

Kaya Scodelario: "The King's Daughter"

Alicia Silverstone: "The Requin: Ataque de tiburones"

-Peor nueva versión/estafa/secuela

"Rubia"

"365 días: Aquel día"

"365 días más

"Pinocho"

"Llamas de venganza"

"Jurassic World: Dominion"

-Peor Actriz de Reparto

Adria Arjona: "Morbius"

Lorraine Bracco: "Pinocho"

Penélope Cruz: "Agente 355"

Bingbing Fan: "Agente 355" & "The King's Daughter"

Mira Sorvino: "Lamborghini: The Man Behind the Leyenda"

-Peor actor de reparto

Pete Davidson: "Good Mourning"

Tom Hanks: "Elvis"

Xavier Samuel: "Rubia"

Mod Sun: "Good Mourning"

Evan Williams: "Rubia"

-Peor pareja en la pantalla

Colson Baker (Machine Gun Kelly) y Mod Sun: "Good Mourning".

Los personajes de la vida real en la falaz escena del dormitorio de la Casa Blanca en "Rubia".

Tom Hanks y su cara cargada de látex (y acento ridículo): "Elvis".

Andrew Dominik & sus problemas con las mujeres: "Blonde"

Las dos secuelas de "365 días"

-Peor director

Judd Apatow: "La burbuja"

Colson Baker (Machine Gun Kelly) y Mod Sun: "Good Mourning"

Andrew Dominik: "Rubia"

Daniel Espinosa: "Morbius"

Robert Zemeckis: "Pinocho"

-Peor Guión

"Rubia".

"Pinocho".

"Good Mourning".

"Jurassic World: Dominion".

"Morbius".

Con información de Télam