El martes arranca la décima edición del Festival Internacional de Cine Latino-Árabe

Películas de Túnez, Palestina, Líbano, Marruecos, Egipto, Ecuador, Brasil, Argentina y Uruguay, entre otros países, se verán a partir del próximo martes y hasta el jueves 19 de mayo en el Festival Internacional de Cine Latino-Árabe, que en salas y en formato virtual desarrollará su décima edición.

Cinépolis Recoleta, La Manzana de las Luces, Auditorio de la Universidad del Cine y el Centro Cultural Kirchner serán las sedes presenciales de la muestra, mientras que en formato online se podrá ver a través de las plataformas Vivamos Cultura y Clacso.tv en todo el país.

La muestra contempla una Competencia de Largometrajes Árabes entre las que se verán "An Unusual Summer", de Kamal Aljafari (Palestina, Alemania (2020); "Before the Dying of the Light", de Ali Essafi Marruecos (2020) y "Mapping Lessons", de Philip Rizk, Egipto (2020).

También habrá una Competencia de Largometrajes Latinoamericanos, de Cortometrajes Árabes y una Competencia de Cortometrajes Latinoamericanos, panorama LatinArab, con películas de Argentina y Brasil y una retrospectiva con películas que pasaron por las 9 ediciones previas del festival.

“La propuesta de la décima edición de LatinArab es en sí misma una apuesta a la diversidad como camino. Su programación de unas 50 películas permite ponerse en contacto con escenarios y culturas de más de 30 países", destacó a la prensa María Jesús Santángelo, directora artística de la muestra.

"El festival -agregó- busca ser un polo de encuentro entre múltiples territorios, voces y públicos”.

Junto con Argentina, el festival se realizará en forma simultánea en Santiago de Chile y Niteroi, Brasil.

Estarán presentes en el país los realizadores palestinos Arab y Tarzan Nasser, que son pareja creativa y nacieron en Gaza un año después de que el único cine de la región cerrara.

Su primer largometraje de ficción "Degradé", protagonizado por Hyam Abbass, estrenó en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes y recibió el Premio a Mejor Película en el Festival de Cine de Atenas.

Con información de Télam