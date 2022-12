El director de la aclamada "Minari", en conversaciones para realizar la secuela de "Twister"

El cineasta estadounidense de origen surcoreano Lee Isaac Chung, quien saltó a la fama en 2020 y obtuvo una nominación en los premios Oscar gracias a su aclamado largometraje dramático "Minari", se encuentra en conversaciones con Universal Pictures para hacerse cargo de la secuela de "Twister", la recordada cinta de 1996 sobre un grupo de intrépidos científicos y cazadores de tormentas que deciden lanzarse a estudiar un impresionante tornado en Oklahoma.

Según informó el sitio especializado Indie Wire, las negociaciones están avanzadas y, de cerrar, Chung trabajaría sobre un guion escrito por Mark L. Smith, autor del libreto de "El renacido" (2015), en base a una historia ideada por el realizador de la reciente y megaexitosa "Top Gun: Maverick", Joseph Kosinski.

Hasta el momento no trascendieron los nombres de los actores y actrices que podrían formar parte de la producción, y se aguarda para conocer si Helen Hunt o Alan Ruck -los únicos del equipo protagónico original que podrían regresar, tras la muerte de Bill Paxton y Philip Seymour Hoffman- estarían dispuestos o no a retomar sus personajes como la excéntrica meteoróloga "Jo" Harding y su guía, "Rabbit" Nurick, respectivamente.

De todos modos, sí se sabe que tanto Universal como Warner Bros. Discovery, que cofinancia el filme (por ahora titulado "Twisters") junto al aporte del reconocido Steven Spielberg a través de Amblin Entertainment, tienen en sus planes comenzar los rodajes durante la próxima primavera del hemisferio norte.

Tiempo atrás, Chung ya había coqueteado con la idea de encarar una producción de mayor calibre en comparación al drama rural, modesto y sensible de "Minari", ya que originalmente estaba en camino de dirigir una adaptación en acción real del animé "Your Name", que el exitoso productor y realizador J.J. Abrams estaba desarrollando con su casa Bad Robot, aunque se desvinculó del proyecto.

Luego de su estreno, "Twister", que fue dirigida por el neerlandés Jan de Bont y guionada por Michael Crichton (el mismo ideólogo de los mundos de "Westworld" y "Jurassic Park"), acumuló casi 495 millones de dólares en recaudación y fue reconocida especialmente en esa época por su uso de efectos especiales de avanzada con las que se llevaron a la pantalla las adrenalínicas secuencias de persecución y acercamiento al feroz tornado del título.

Con información de Télam