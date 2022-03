Biden y su esposa recibieron a los actores de "CODA" en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca junto a su esposa al elenco de la película nominada a los Oscar "CODA", integrado por tres actores sordos.

El elenco de CODA fue recibido por Biden y la primera dama en una reunión en la que el matrimonio expresó su admiración por el filme que muestra el día a día de una familia de sordos, asistida por su hija adolescente sin esa discapacidad.

La inglesa Emilia Jones, de 20 años y con el rol protagónico de la hija; la reconocida actriz Marlee Matlin, única ganadora sorda del Oscar en 1987, y los actores Daniel Durant y Troy Kotsur, que ya se llevó premios Bafta, Critics' Choice, Independent Spirit y del Sindicato de Actores, terminaron su visita en la Casa Blanca en el Salón Oval junto a Biden.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según publicó el medio especializado The Hollywood Reporter, Jill Biden invitó al elenco a un próximo encuentro con dependencias de la Casa Blanca para discutir inclusión y acceso al empleo para los estadounidenses sordos.

Además, se le ofreció al elenco un tour privado por la Casa Blanca y la Banda de la Marina interpretó "You’re All I Need to Get By", una canción tocada en la película.

Los tres actores sordos colocaron sus manos en un piano para poder sentir las vibraciones de la música mientras Jones cantaba.

Luego, el elenco fue trasladado a la sala de proyecciones de la Casa Blanca, donde se enteraron que "CODA" fue reproducida para el staff días atrás.

"CODA", remake en inglés de la comedia dramática francesa "La Famille Bélier" (2014) tiene nominaciones en los premios Oscar del próximo domingo en los rubros de Mejor Película, Guion Adaptado y Actor de Reparto (Kotsur).

Con información de Télam