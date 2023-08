Un relevamiento en La Plata indica que el 75% de las personas escuchan radio

Un relevamiento realizado por el Taller de Estrategias de Comunicación Sonora y Radial de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata indica que casi el 75% de las personas en esa ciudad escucha radio, que la mayoría elige FM y lo hace "para informarse y por la música".

El trabajo, denominado "Hábitos de consumo de radio y de podcast en La Plata 2023", fue desarrollado por la Cátedra 1 de ese taller a partir de 755 respuestas registradas entre 15 de mayo y el 15 de junio. La encuesta fue realizada por los docentes de la cátedra a través de un formulario de Google, compartido por redes de contactos y en redes sociales, que obtuvo 755 respuestas de habitantes del casco urbano y de 20 barrios de La Plata, de los cuales el 56,4% son mujeres, el 43% varones, y el 0,6% no binario.

En declaraciones formuladas a Télam, el docente Matías Delménico detalló que se trata de un trabajo de cátedra "que apunta a identificar los cambios en los consumos de las audiencias a partir del impacto de los avances tecnológicos, las modificaciones en el mapa de las emisoras y la irrupción y crecimiento del podcast en estos últimos años".

"Este relevamiento 2023, al igual que el que hicimos en 2020, es parte del interés de nuestro equipo docente, que busca conocer la foto de un escenario que es cambiante y que tiene que ver con la comunicación ligada a lo sonoro, en la que conviven la radio y otras plataformas que interpelan a las audiencias a escuchar en otros formatos", indicó sobre el estudio que arroja indicios interesantes sobre los hábitos de consumo de medios de comunicación (aunque no necesariamente se replique de la misma manera en cada gran urbe o región del país, que tiene en cada caso sus particularidades).

Del informe se desprende que "el 74,7% de los encuestados indicó que escucha radio y un 46,5% señaló que escucha podcast".

Con relación a los dispositivos tecnológicos utilizados para escuchar radio, el 76,8% de los oyentes de radio lo hace desde un aparato de radio tradicional (incluye el auto); el 46,6% desde el celular, el 41% desde una computadora y el 1,8% desde una tablet.

"Eso significa que la radio tiene muchísima vigencia en nuestros días", dijo el profesor y apuntó que "la preferencia de la FM sobre la AM es significativa", mientras que un 40% escucha radio online.

Entre los motivos por los que las personas entrevistadas decide escuchar radio se destaca "para informarse", seguido a: "por la música", "por ser una compañía" y porque le "entretiene".

Delménico planteó que "entre las demandas a la radio, sobresalen las investigaciones y los formatos de ficción", pero también surge del trabajo que las audiencias desearían poder acceder a más programas de documentales y música.

Si bien el docente aclaró que el relevamiento "no busca medir audiencia, sino que permite contextualizar las prácticas docentes, tomar decisiones, redefinir propuestas y reconocer el entorno cultural de las audiencias de la cuidad para redefinir prácticas docentes", la encuesta arrojó algunas preferencias.

La emisora AM de Capital Federal más elegida por quienes respondieron la encuesta fue AM 750, mientras que la FM más votada fue La 100; en tanto que la AM de La Plata más elegida fue la radio pública AM Provincia 1270 y la FM la Red 92.

La franja horaria de mayor encendido de radio es de lunes a viernes de 9 a 13 con el 50,3%.

En tanto, el 36,7% reconoció escuchar transmisiones de fútbol por radio: de ellos, 32,6% escucha las transmisiones de fútbol por La Redonda y el 12,3%, por radio la Red.

Por otro lado, el 46,5% de quienes respondieron la encuesta expusieron escuchar podcast y el 48,1% admitió haber comenzado a hacerlo durante la pandemia de Covid en 2020.

Al respecto, Delménico contó que "creció la escucha de podcast desde 2020, cuando quienes lo hacían eran el 35% mientras que ahora son 46,5%", analizó que ello es "una curva ascendente" y puntualizó que "un 44% escucha temas relacionados con la cultura y el formato más elegido es la entrevista".

El 68,1% escucha podcast porque "entretienen", mientras que el resto lo hace porque "encuentra temas que no abordan otros medios".

A la vez, el momento del día con mayor escucha de podcast es la tarde, con el 58,4%, y la plataforma Spotify es el soporte elegido por el 89,7% de las y los escuchas de podcast.

El 95,7% del universo de oyentes de podcast los escucha a través del teléfono celular y el 49,3% manifestó desarrollar "quehaceres domésticos" mientras lo hace.

Con información de Télam