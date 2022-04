Para Lufrano, los Códigos de Ética en los medios públicos “afianzan y defienden la democracia”

La titular de Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, aseguró hoy que la existencia de Códigos de Ética en los medios públicos sirven para "afianzar y defender la democracia", al anunciar la preparación de uno que regirá para Radio Nacional y celebrar el que fuera implementado desde el año pasado para la TV Pública.

Al respecto, Lufrano reivindicó el trabajo que insumió seis meses y “se redactó palabra por palabra, pensando qué tiene que ser la ética aplicada desde un medio de comunicación, justamente para hacer una buena comunicación, que en definitiva tiene que ver con afianzar y defender la democracia".

La funcionaria -en diálogo con la radio pública- explicó que se trata de “un trabajo en equipo" impulsado por Cinthia Ottaviano, integrante del directorio de RTA" que resultó en "una labor fantástica" con la participación de "todos los compañeros y compañeras, con especialistas de Argentina y de América Latina" que "hicieron sus aportes", al igual que las audiencias públicas.

“Los Códigos de Ética están directamente relacionados con el cumplimiento de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, lo que parece una obviedad pero no se hace, no se cumple”, señaló Lufrano, a la vez que reivindicó como una conquista que la Televisión Pública sea el único medio con contar con uno y ser parte de los 200 Código que funcionan con ese propósito en todo el mundo.

Según explicó, entre los aspectos que abordados en este instrumento figuran “el respeto, la no discriminación, el lenguaje no sexista, el chequeo de la información, la defensa de los derechos humanos, los principios de inclusión, federalismo, pluralidad, diversidad, construcción ciudadana, en definitiva, las prácticas que todos deberíamos realizar cuando ejercemos nuestra profesión".

La titular de RTA sumó también al “compromiso respecto de coberturas responsables de genocidios, el compromiso activo con la búsqueda de la identidad de hijos e hijas de desaparecidos, el rechazo a la violencia institucional y la lucha contra las fake news”.

Al describir los valores que los medios públicos deben expresar, Lufrano afirmó que la apuesta es "dar la información y explicar lo que quizás no se entiende" para "sacar el ruido, porque el ruido genera confusión adrede para que no entiendas, o para que escuches una palabra y te hagas una mala opinión respecto de aquellas personas sobre las que se pretende formar una opinión negativa para sacarla de la cancha, para eliminarla, para que deje de hablar, para inventarle una denuncia y llevarla a Tribunales".

“Todo eso que pasa en otros lugares es lo que no pasa en los medios públicos: no atentamos, no armamos, no ponemos noticias terribles para que digan ‘qué horror es salir a la calle’, tratamos de explicar qué dicen cuando dicen y por qué dicen los que dicen", añadió.

Y concluyó: "En la Argentina se debe volver al periodismo, eso de chequear la información, de no ser operador, de no trabajar para la campaña de fulano o mengano es algo que el periodismo debe recobrar, tiene que volver a su esencia porque es volver a los principios democráticos, y hoy eso está en peligro"..

El primer Código de Ética de la Televisión Pública -que será presentado formalmente el 12 de mayo en la Feria del Libro- fue aprobado por el Directorio de RTA por unanimidad, luego del encuentro público realizado en octubre del año pasado y luego de seis meses de debate en 20 mesas de trabajo colectivo, con especialistas en comunicación, ética, derechos humanos, discriminación y derechos de las audiencias, además de representantes del campo académico, sindical, cultural y profesional.

