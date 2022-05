La señal pública DeporTV estrenó series, documentales y programas de entrevistas

La señal pública de deportes DeporTV estrenó series, documentales y programas de entrevistas, entre cuyos conductores aparecen nombres como Sergio "Maravilla" Martínez, Yésica "Tuti" Bopp, Esteban Lamothe e Iván Noble.

En la pantalla de DeporTV aparecen, entre otros, nuevas temporadas de "Escuela de boxeo", con Sergio "Maravilla" Martínez, Yésica Bopp y Esteban Lamothe; la décima temporada de "Mundo Leo"; las series documentales "Instinto natural", "Orgullo+" y "Heraia"; y los programas "Un minuto de silencio", con la conducción de Iván Noble, que deconstruyen las canciones de las hinchadas de fútbol.

A continuación, los nuevos programas de DeporTV:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Escuela de boxeo"

Serie documental

8 capítulos – 26 minutos

Con la conducción de Sergio Maravilla Martínez, Yésica Tuti Bopp y Esteban Lamothe

La segunda temporada hace foco en las escuelas de boxeo, con los grandes maestros y las regiones del país: la producción incluyó el rodaje en diez ciudades de cinco provincias de Argentina. Las escuelas de Mendoza, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires serán algunas de las más emblemáticas.

"Orgullo+"

Serie documental

8 capítulos – 3 minutos

Historias de atletas que reflejan que el deporte puede ser motor de cambio, para visibilizar y promover la diversidad.

"Orgullo+" reflexiona sobre la ventaja deportiva, el secretismo, las masculinidades hegemónicas, lo colectivo como identidad y el binarismo en las infancias a través del relato de sus ocho protagonistas.

En cada capítulo, cada quien contará las dificultades que se le presentaron, los desafíos deportivos y personales, los prejuicios, la discriminación, hasta llegar a sus experiencias de superación, los logros en materia de derechos y lo que falta aún conquistar.

"Un minuto de silencio"

Serie documental

Con la conducción de Iván Noble

8 capítulos – 26 minutos

¿Qué cantamos cuando vamos a la tribuna? ¿Se puede deconstruir la cultura del aguante? Iván Noble llega para pensar la música del fútbol. El disparador de esta serie es la canción de cancha: una canción que viene de otro lado, que puede ser del rock argentino de los'70, la cumbia santafesina, el carnaval de Brasil o un jingle publicitario. Lo importante es que esa canción –en general un hit-, así como llega, se transforma: se cambia la letra y se empieza a cantar a coro en todos los estadios.

Se vuelve un nuevo hit: otro hit. Los cantitos son un tipo de género discursivo que corresponden a la esfera del aliento o de la burla, y entre sus objetivos está el de estimular a compañeros y generar malestar e inseguridad en los rivales (tanto de la cancha como de la tribuna). A veces, cada vez más, las canciones de cancha se vuelven agresivas, violentas, extremas. ¿Por qué pasa eso?, ¿por qué cada día se corre un poco más la vara y se entonan canciones profundamente dañinas?, ¿es una manifestación más de la creciente polarización presente en muchas de las sociedades actuales?

A lo largo del ciclo, se intentarán encontrar algunas claves que nos permitan entender por qué cantamos lo que cantamos. ¿Dónde empezamos como hinchas y dónde estamos hoy?, ¿todos somos conscientes de lo que cantamos en una tribuna? Cuando cantamos que "vamos a matar a todos", ¿qué sentimos realmente? ¿Somos todos potenciales asesinos o es solo un chiste al que nos subimos y que cantamos porque la propia masa nos lleva? El ciclo cuenta con Iván Noble como presentador, y con distintos entrevistados que acompañan y reflexionan acerca de lo que ocurre en el capítulo.

"Somos locales"

Microprogramas

8 capítulos – 2 minutos

Emisión: intercalado en la programación

En cada rincón del país, el deporte despierta pasiones y personajes únicos. Somos locales, la nueva serie de microprogramas que recorre las provincias argentinas conociendo los mejores escenarios para la práctica deportiva al aire libre y en contacto con la naturaleza.

Los deportistas muestran cómo disfrutan sus espacios naturales y cómo el deporte los conecta con su lugar de pertenencia, su ciudad, su pueblo: su lugar en el mundo.

La serie arranca recorriendo destinos muy atractivos de nuestro país como Puerto Madryn, Ushuaia y San Juan, escenarios propicios para diversas disciplinas y actividades deportivas como kitesurf, kayak, mountain bike, escalada, natación en aguas abiertas, canotaje, y muchas más.

"Instinto natural"

Serie documental, cuarta temporada

4 capítulos – 26 minutos

Emisión: jueves 26 a las 23:45 y viernes 27 a las 0:00

El contacto entre la naturaleza y el ser humano, llevando el cuerpo al límite para recorrer los paisajes más impresionantes de la Argentina. Vuelta Ballenas – Puerto Madryn. Capítulo 1. Temporada 4

"Mundo Leo"

Serie documental

4 capítulos – 26 minutos

Desde 2014, es el primer y único programa dedicado exclusivamente a la historia y a la carrera del máximo ídolo del fútbol mundial en la actualidad: Lionel Messi.

Como en cada evento especial (mundiales 2014 Brasil y 2018 Rusia, Copa América 2014 y 2015), Mundo Leo dice presente acompañando al ídolo y a la selección argentina –que tiene a Messi como su máximo referente y capitán– que buscan el ansiado título en Qatar 2022.

En esta 10° temporada del programa, se presentan cuatro capítulos que, con la conducción de Rama Pantorotto, exploran la figura de este crack a través de informes del camino de la selección y su capitán.

"Heraia"

Serie documental

13 capítulos – 26 minutos

Estreno: lunes 30

Está dedicada a las mujeres deportistas: bucea en las carreras, los anhelos, los sueños y sobre sus vidas –dentro y fuera- de los terrenos de juego. Las protagonistas abarcan distintas disciplinas que, más allá de sus logros y medallas, muestran el cambio generado por el movimiento de mujeres a nivel global y en todos los ámbitos.

Si bien los estereotipos de género y las desigualdades siguen existiendo son cada vez más las mujeres que marcan el camino tratando de cerrar la brecha existente en todos los niveles del universo deportivo. Un universo donde la profesionalización, los estándares, los premios y la indumentaria continúan masculinizados.

"'Heraia' es el esfuerzo, la perseverancia, la virtud, el error, la gloria y el fracaso. Sin victimizarse, sin lugares comunes y sin golpes bajos. Una mirada a las mujeres deportistas, su presente, su realidad, sus posibles legados. Historias actuales, inspiración para las atletas que vienen", señaló un comunicado de la señal.

Otros programas

"El camino del encuentro"

Documental

Argentina (2016)

90 minutos

Estreno: 10 de junio

Sanar las heridas del conflicto bélico de 1982 entre Argentina y Gran Bretaña es el objetivo de la Fundación Rugby Sin Fronteras, que viaja a las islas Malvinas para restablecer los lazos con sus habitantes a través del deporte.

A 40 años de la guerra de Malvinas, una película en donde el rugby es punto de encuentro entre las realidades que se viven en Londres, Buenos Aires y las islas.

"Abriendo pista - RTT Motores"

Argentina

Documental

8 capítulos - 26 minutos

Estreno: miércoles 25, a las 22:30

El programa es presentado por DeporTV como "lo mejor del rally y el deporte de motor a lo largo y a lo ancho de la República Argentina".

"Abriendo pista" cuenta con diez episodios con perfiles de corredores de la mayor cantidad de provincias de Argentina, especialmente, los pilotos que acaban de correr el Dakar.

También seguirá cubriendo el Campeonato Argentino de Navegación (CaNav) entregando un programa especial por cada fecha corrida que nos encuadre en el calendario.

"Maratón Man"

Documental, temporada 5

España

12 capítulos - 48 minutos

Estreno: viernes 27, a las 22:00; repite el sábado, a las 0:00

Raúl Gómez es un runner que viaja por el mundo buscando las carreras más curiosas del planeta. Cada semana "Maratón Man" descubre países, convive con su gente y nos muestra apasionantes historias de superación personal.

"Alguien como vos"

Microprogramas

Conducción: Mauricio Dayub

3 capítulos - 3 minutos

Emisión: intercalado en la programación

Maurico Dayub presenta la serie de videocuentos con relatos personales "Alguien como vos": "En la adolescencia, cuando conocía a una chica que me gustaba y no me animaba a decírselo, empezaba a sentir que tenía un tesoro guardado dentro de mí. Era algo que modificaba mi mirada sobre la vida que me rodeaba. Esa historia crecía, pero solo dentro de mí. Lo mismo me pasa, ahora, cuando descubro la esencia del relato que quiero escribir. Empiezo a ver el mundo distinto, como desde el lugar en el que guardo ese tesoro escondido. Es hermoso sentir eso. Por eso vuelvo a escribir. Para volver a sentirme así. Estos relatos me definen. Escribirlos es como animarme a mostrar lo que la vida hizo conmigo".

Con información de Télam