Joss Stone regresa al Luna Park para presenta su último disco

Joss Stone, una de las voces más representativas del soul entre las nuevas generaciones, regresará a la Argentina para ofrecer un show el próximo 7 de junio, en el estadio Luna Park, en el que mostrará en vivo las canciones de "Never Forget My Love", su último disco lanzado en febrero pasado.

La visita de la artista británica se producirá tres años y medio después de su último paso por nuestro país, ocurrido en diciembre de 2018, cuando actuó en el Teatro Colón.

Como acto de apertura en el show del Luna Park estará la escocesa KT Tunstall, quien años atrás cosechó varios hits como el caso de "Suddenly I See" y "Black Horse And The Cherry Tree".

Ganadora de varios premios Grammy, Joss Stone se ha consolidado como una de las grandes figuras del soul moderno desde su irrupción en escena en 2003 con el aclamado disco "The Soul Sessions".

Desde entonces, la artista compartió escenarios con figuras como James Brown, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Sting, Jeff Beck y Mick Jagger, entre tantos; además de conformar un supergrupo junto al vocalista de Los Rolling Stones, el exEurythmics Dave Stewart y Damien Marley llamado Superheavy.

En tanto, la relación entre la cantante y la Argentina fue alimentada a lo largo de estos años a partir de diversas visitas a nuestro país, e incluso con una colaboración de 2015 con el grupo Perotá Chingó.

La venta de entradas para el show en el Luna Park iniciará el 31 de marzo, a las 12, para clientes del BBVA y abrirá al resto del público el 4 de abril a través del sitio Ticketportal.

