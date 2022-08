Jake Gyllenhaal protagonizará una remake de la película de acción "El duro"

El reconocido actor estadounidense Jake Gyllenhaal protagonizará una nueva versión de la recordada película de acción de 1989 "El duro", uno de los títulos destacados de la carrera del fallecido Patrick Swayze, que esta vez estará dirigida por Doug Liman y tendrá su estreno en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

El intérprete, que en 2006 fue nominado a un premio de la Academia de Hollywood por su papel de reparto en la aclamada "Secreto en la montaña", encarnará a un expeleador de la UFC -la principal empresa de artes marciales mixtas del mundo- que acepta un trabajo como personal de seguridad de la entrada de un oscuro antro rutero en los Cayos de Florida, aunque pronto descubrirá que no todo es lo que parece en ese escenario paradisíaco y tropical.

Además de Gyllenhaal, el elenco del filme guionado por Anthony Bagarozzi se completará con la participación de Billy Magnussen ("Sin tiempo para morir"), Daniela Melchior ("El escuadrón suicida"), Gbemisola Ikumelo ("A League of Their Own"), Lukas Gage ("The White Lotus"), Travis Van Winkle ("You") y Dominique Columbus ("Ray Donovan"), entre más.

"'Estoy emocionado de dar mi propio giro al legado de 'El duro'. No puedo esperar a que el público vea lo que Jake y yo estamos haciendo con este papel emblemático", dijo en declaraciones a la prensa internacional Doug Liman, cuya trayectoria incluye la franquicia de Bourne y títulos como "Sr. y Sra. Smith" (2005) y "Al filo del mañana" (2014).

La remake contará con Joel Silver nuevamente en el rol de productor, luego de trabajar en la cinta de 1989 junto al realizador Rowdy Herrington, y de trabajar en otros proyectos en cine y televisión como "V de Vendetta" (1996), "Suits", "The O.C.", "Veronica Mars" y "Covert Affairs".

En la versión original, Swayze era James Dalton, un "patovica" profesional con un misterioso pasado que trabaja en la seguridad de un bar en Misuri, y que deberá enfrentarse a la corrupción de un magnate empresarial que controla la ciudad.

Sam Elliott daba vida a Wade Garrett, compañero de trabajo y mentor de Dalton, mientras que Kelly Lynch interpretaba a la doctora Elizabeth Clay, el interés romántico del protagonista, y Ben Gazzara al antagonista de la historia, Brad Wesley.

