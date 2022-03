Ibiza Pareo llega a Uniclub para la presentación oficial de "Crisis de Amor"

Ibiza Pareo, el dúo musical formado por Marina La Grasta y Ani Castoldi, presentará mañana en el porteño Uniclub su tercer disco “Crisis de Amor”, un “viaje a la reflexión y lo introspectivo” dictado por los “sonidos nuevos y profundos” que aportaron sintetizadores y máquinas de ritmo para la conquista de una música sin géneros que se construye a partir de mezclar el pop con la electrónica y la pista de baile con la canción.

“Lo que pasa es que Spotify a veces no nos ubica ahí (dentro de la electrónica) y se marea con nosotras. Nos ponen en listas de indie-rock, pero tendríamos que estar en Buenos Aires Electrónica, ponele. Somos mucha banda para ser djs y quizás muy djs para ser una banda común. Es como que estamos en el medio”, sostuvo La Grasta, en diálogo con Télam.

Eclécticas y vanguardistas por naturaleza, esta vez las artistas debieron reformular su código interno para la composición frente a la llegada de la pandemia y el aislamiento: “Es un disco que habla muy desde el ahora, con letras que son reflexiones del presente y que están atravesadas por este contexto a nivel social e histórico”, agregó la vocalista, guitarrista y tecladista del grupo.

El primer adelanto llegó en el 2020 con “Aquí y Ahora”, un primer adelanto que fijaba el tono frente a una realidad que “nadie quería vivir” y menos en el “aquí y ahora porque ‘el aquí y ahora’ era un bajón: “Para nosotras se trataba de aceptar lo que nos tocaba vivir y atravesarlo de la mejor manera”.

“No teníamos pensado hacer un disco para que la gente baile. Nunca pensamos hacer un disco con algún propósito, aunque sí que tenga buenas canciones y que hable de lo que atravesamos nosotras siempre. ‘Bailemos Juntas’, nuestro disco anterior, sí hablaba de la experiencia de tocar mucho en vivo. Este disco es más introspectivo: es como la síntesis del primero (“Ibiza Pareo”) y el segundo, y tiene tanto su parte de baile como de viaje”, sostuvo La Grasta.

Y así fue apareciendo el repertorio definitivo, ocho canciones de las que se desprenden algunas baladas como resultado de aquel viaje interno, pero todas funcionan “en conjunto, porque más o menos hablan de algo parecido” y en un tiempo donde el contacto con el público se reducía a las pantallas de las computadoras.

“También sucedió que hicimos mucha música ambient con nuevos sintetizadores y máquinas de ritmo que nos compramos. Y ahí, entre la reflexión y las charlas cotidianas con Ani, surgió como este viaje muy de los sintetizadores. A mí me pegó más por ahí, por los sonidos nuevos y profundos que aportan. Y en ningún momento se nos pasó por la cabeza que iba a ser un cuelgue para la gente que nos sigue. Fue lo que nos salió de corazón y está buenísimo”, añadió.

La relación entre Ibiza Pareo y la escena electrónica sumó un nuevo capítulo con la alianza con el dj y productor chileno Alejandro Paz que remixó “Aquí y Ahora” y trabajó en el mastering y la mezcla de algunas canciones.

Con su segundo disco, habían cosechado renombre internacional a partir del remix de “Vos y Yo” que hicieron los Djs Pareja: “Terminó en Ibiza, Los Ángeles y California. Lo pasó Tim Sweeney en su programa de radio y Dixon lo sumó a su set, al igual que Peggy Gou. Mega djs de la movida electrónica que hicieron que mi voz se escuche en todos lados”.

“Nosotras estamos ligadas a la escena porque tenemos muchos amigos djs como los Djs Pareja, Carisma, Ana Helder. Y también tenemos relación con djs chilenos como Diegors y Alejandro Paz. Ani también es dj, así que el vínculo con la electrónica y la pista de baile siempre lo tuvimos. Lo que hacemos es fusionar eso con una canción y eso es Ibiza Pareo”, sostuvo.

En 2018, se estrenó el documental “Una Banda de Chicas”, un documental dirigido por Marilina Giménez –ex compañera de La Grasta y Castoldi en el grupo Yilet- donde se retrata a partir de esa disolución y el comienzo de Ibiza Pareo una escena musical protagonizada por las mujeres.

“Marina dijo ‘me saco el bajo pero me pongo la cámara’. Estudiamos juntas cine y en un principio yo la había acompañado a filmar a un montón de bandas de chicas y todo, pero después ella siguió sola con el proyecto, porque yo estaba más metida con la música”, explicó la cantante sobre el largometraje que cierra en sus últimas escenas con la fuerza del feminismo en las calles en vísperas del tratamiento parlamentario por el aborto seguro, legal y gratuito.

Para La Grasta, de aquél tiempo hasta hoy, “el mundo está cambiando a otros niveles, con un cambio de paradigma muy grande a nivel social, político y cultural, al que todo el feminismo ha aportado mucho”, y agregó: “Yo creo que el documental fue una película necesaria porque abrió caminos e hizo que muchas chicas se animaran a expresarse y no se sientan cohibidas por un lugar que suele ser más de los varones”.

“Nosotras creemos que estos avances que se dan están buenísimos, porque ocurren por salir a la calle, poner el cuerpo y la voz. Está bueno que se logren cosas, pero a mí me gustaría que me vean por mi música y no porque se puso de moda, o porque hay más lugar por el cupo femenino, y todo eso de ‘las chicas ahora tienen su lugar’. Queremos ser valoradas por la obra, más allá del género”, concluyó.

El estreno del repertorio de “Crisis de Amor”, que tendrá lugar mañana en Uniclub, promete alguna "sorpresas", además de la musicalización a cargo de Violeta Castillo, Joyaz y DJ Ex Novio, antes y después del show de Ibiza Pareo anunciado para la medianoche.

Con información de Télam