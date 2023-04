Estrenos de Pakapaka y Canal Encuentro en el Día Internacional de la Tierra

El adelanto de una nueva serie animada de Zamba de la señal infantil Pakapaka en colaboración con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y el estreno de la película documental colaborativa “Interacciones” por Canal Encuentro, son las dos novedades que podrán verse este sábado en el marco del Día Internacional de la Tierra.

A las 13.45 llegará “Las asombrosas misiones de Zamba y Yazy”, con el regreso del personaje ambientalista de Mundo Zamba en un episodio que adelantará la serie que estrenará este año.

“Desde un futuro cercano pero distópico –en el que los bienes naturales se han agotado, la biodiversidad está en peligro, el aire y el agua se encuentran completamente contaminados–, vendrá Yazy, una chica del futuro que se encuentra con un Zamba ya adolescente, quien le pide que viaje al pasado con la misión de concientizar a los habitantes del planeta para que adquieran nuevos hábitos y reflexionen sobre su manera de actuar”, detalla la sinopsis de la serie en un comunicado de la señal pública Pakapaka.

La serie, una coproducción con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Contenidos Públicos S. E., contará con diez capítulos de diez minutos, en los que se verá a Yazy y Zamba vivir en el presente diversas aventuras que les enseñarán a chicos y chicas de todo el país sobre distintos temas ambientales.

El relato se propone demostrar cómo a través de diversas acciones individuales y colectivas se puede forjar “un nuevo contrato social para una ciudadanía responsable y así transformar el presente para mejorar el futuro”, completó.

El personaje de Yazy fue creado a instancias de la participación del Consejo Inventar Pakapaka, compuesto por chicos y chicas que junto con el equipo del canal pensaron qué características podía tener.

En tanto, también este sábado, pero a las 18.30, la señal cultural y educativa Canal Encuentro estrenará, junto con Red TAL, el filme “Interacciones”. La película es un proyecto colaborativo compuesto por 12 cortos de docuficción de diferentes cineastas y artistas cuya única propuesta era el de promover la sensibilización y la educación para aportar una perspectiva de soluciones para el futuro.

La cinta es un proyecto de la organización no gubernamental ART for the World, una institución que tiene como misión la de generar consciencia sobre los efectos del cambio climático y sobre la protección del medioambiente.

Los cineastas que participan de la película fueron seleccionados tanto por sus méritos artísticos como por su “particular sensibilidad hacia temas relacionados con nuestro planeta, las consecuencias del cambio climático en la humanidad, la naturaleza y la vida animal”, explicó un comunicado de prensa.

Algunos de los participantes son Faouzi Bensaïdi (Marruecos), ganador en el Festival Internacional de Cine de Berlín en 2012; Bettina Oberli (Suiza), ganadora del Festival Internacional de Cine de Viena en 2020; Janis Rafa (Grecia/Países Bajos), ganadora en el Festival Internacional de Cine de Hong Kong y en el Festival Internacional de Cine de Róterdam en 2020; o la mundialmente conocida actriz Isabella Rossellini (Italia), embajadora de buena voluntad del Instituto Jane Goodall para la protección de la vida silvestre y el medioambiente.

Con información de Télam