Eladio Carrión: "Hoy todo el mundo quiere ser latino y grabar con nosotros"

(Por Javier Berro) El cantautor puertorriqueño de trap, rap y reggaetón Eladio Carrión sostiene que "hoy todo el mundo quiere ser latino" y grabar con los artistas del momento de la escena urbana, y asegura que, en lo personal, siente que "todavía faltan montañas por escalar" pese a transitar un gran presente con el estreno de "Sauce Boyz II", un nuevo disco con el que exhibe su versatilidad para mezclar géneros urbanos y sellar nuevas alianzas con algunas de las figuras más influyentes de la región.

Desde Puerto Rico, donde disfruta del "calorcito" antes de hacer una última escala en Miami, para luego sí, finalmente descansar en su tierra por "un tiempito, gracias a Dios", Carrión sentencia en charla con Télam: "No estoy buscando hacer algo mejor que aquel ni que mi disco sea más caro que ese, sino darle algo cabrón a mis fanáticos. Eso es lo mejor para mí, hacer algo más cabrón que lo anterior, igual de duro".

Además de "Sin Frenos", grabado junto a los argentinos Duki y Bizarrap, su cuarto disco cuenta con el aporte de Karol G, Nicky Jam, Jay Wheeler, Mike Towers y Sech, renombrados artistas que dejaron su marca en esta nueva perla del género urbano con la que el artista multiplatino procura expandir más su alcance internacional y "superarse" a sí mismo una vez más.

Con más de 470 millones de reproducciones en plataformas digitales y recientes nominaciones en los Latin Grammy, añade que tuvo que "sacar mucha música y muy buena" para dejar atrás en su país el traje de popular comediante y exdeportista con ambiciones olímpicas para consagrarse como el músico internacional que es hoy.

"Me mantengo trabajando y no me doy tiempo ni para disfrutar de los logros. Para mí, la meta es otra: seguir trabajando y mejorando. Ahora estoy enfocado en perfeccionarme, pensando en otros proyectos para sacar, en qué voy a hacer para superar todo esto. Con sacar un disco bueno también viene la preocupación por cómo voy a superarlo. Porque no compito con nadie: la competencia es conmigo", señala.

Télam: ¿Sentís realmente que es el disco más importante de tu carrera? ¿Por qué?

Eladio Carrión: Sí, sí. Simplemente por el hecho de que le estamos metiendo; no es que estamos en nuestro pico porque nos faltan montañas por escalar todavía, pero estamos en el mejor momento, con mucha gente mirando. Y este era un disco para demostrar nuestra versatilidad y mostrar qué es lo que realmente tengo para dar.

T: ¿Cómo te llevás con estas nuevas formas de consumo de música, donde las canciones parecen envejecer cada vez más rápido para el público?

EC: Hay mucha música y tengo mucha hambre, muchas cosas para contar. Me gusta contar, me gusta hacer música para sacarla, no para aguantarla. Uno nunca sabe si me pasa algo algún día; la música está para sacarla, no me gusta tenerlo guardado. No tengo miedo en sacar canciones mías. Nunca guardo: hago esta y después hago más música y la sacamos, ¿me entiendes?

T: Viviste parte de tu infancia en Nueva York, donde rodaste varios de los videos oficiales de este disco. ¿Con quiénes de aquellas influencias del hip-hop te gustaría concretar alguna colaboración?

EC: Hay un tema que me voy a guardar, que me gustaría sacarlo junto a 50 Cent y Eminem, con los dos juntos. Ya tengo un disco con artistas americanos, pero me encantaría hacer algo, si se puede, también con Kanye West o Nas. Pero es un montón de gente con la que me encantaría hacer algo. Hay muchas figuras de esa escena que me gustan.

T: ¿Cuánto te involucraste en la realización de estos videos? ¿Ves un terreno por explorar en ese rubro como realizador?

EC: Me encanta actuar, pero en algunos de los videos estaba tan enfocado en la música que lo dejé a cargo de mi equipo. Pero además de eso sí, a mí es algo que me gusta. Puede ser que en un futuro haga algo en la pantalla grande.

T: Siempre tuviste algo de visionario dentro de la industria, como haber visto antes que muchos el ascenso de los argentinos. ¿Pensás que la música latina está destinada a ocupar el centro de la escena a nivel mundial?

EC: Claro, creo que no hay música como la latina. Es algo que todo el mundo escucha, hoy todo el mundo quiere ser latino y grabar con nosotros. Ahora nosotros estamos delante de ellos.

T: ¿Qué significó haber hecho "Sauce Boyz II" en este tiempo tan particular atravesado por la pandemia de coronavirus? ¿Cómo lo sobrellevaste?

EC: Realmente no me costó mucho porque soy bien de mi casa, lo que hago es ir al estudio y jugar al (videojuego) "Call of Duty: Warzone"; eso es lo mío. Me dio más "break" para sentarme, ponerme a respirar y pensar en lo que quería hacer, si hacer un disco o qué. La pandemia no me afectó mucho para grabar. Al contrario, fue mejor todavía.

T: Retomando tu historia en relación a la comedia y a tu faceta como deportista de alta competencia, ¿llevó tiempo que te dejaran de ver como un comediante en Puerto Rico?

EC: Sí, cuando tú haces algo y vas para otra a la gente le cuesta. Tuve que sacar mucha música muy buena, mostrar que no era mi opción.

T: ¿Cómo ves el protagonismo de las mujeres en la escena urbana latina?

EC: Ha sido el año de ellas, de las mujeres. Karol G está en el top 3 del género pop masculino o femenino; las mujeres la están rompiendo más que nunca. Hay muchas y mundialmente, antes era una por cada país y ahora en Argentina tienen como cinco. A la gente le gusta y por eso hay muchas.

Con información de Télam