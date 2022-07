Amigos para un "picadito", el regreso de la JP y la joya oculta rosarina, entre las novedades

Mateo Sujatovich busca a "Los amigos" para un "picadito"

A tono con una tradición que va desde Los Beatles con "With a Little Help From My Friends" a Roberto Carlos con su gran éxito "Un millón de amigos", Conociendo Rusia, el proyecto de Mateo Sujatovich, presenta "Los amigos", nuevo corte de su disco "La dirección", y lanza una convocatoria los fans para juntarse a jugar un partido de fútbol.

Se trata del concurso "Un picadito con el Ruso", abierto para quienes tengan entradas para el show en el Movistar Arena del 5 de noviembre, los cuales podrán inscribirse hasta el 20 de julio, fecha en que se celebra el Día del Amigo, para participar de un "picadito" mixto en el que jugará el propio Mateo en la cancha de Atlanta.

Jóvenes Pordioseros está de regreso con una oda al rock and roll

Para quienes extrañaban el rock directo, con característicos riff de guitarras y líricas que aluden al amor por el género, Jóvenes Pordioseros tiene la respuesta: un nuevo corte que anticipa lo que será el séptimo disco de estudio en 22 años de trayectoria.

Se trata de "Ultra Free", una oda rockera enrolada en el tradicional estilo del grupo comandado por Toti Iglesias, grabado y mezclado por Álvaro Villagra, y producido por el Intoxicados Jorge Rossi.

Nuevo capítulo en la historia de la banda de culto más famosa de Rosario

Killer Burritos, banda de culto rosarina liderada por el "niño mimado" del mainstream rockero Coki Debernardi, escribe una nueva página en su historia con "Fugitivo", su reciente placa en la que colaboran algunos viejos célebres amigos, como Fito Páez y Diego Olivero.

Mientras el hijo pródigo de Rosario aportó su piano y su voz en "Los halcones de Tommy", Olivero se encargó de los teclados y la orquestación en la canción que da nombre al disco y fue lanzada como corte promocional.

"Mar adentro", el homenaje del ex Parientes Agustín Panizza a los que "llegaron de los barcos"

A modo de homenaje a todos los inmigrantes que encontraron en nuestro país la tierra prometida, el ex Parientes Agustín Panizza presentó "Mar adentro", una composición dedicada a su abuelo italiano cuya lírica relata sus vivencias, sensaciones y esperanzas al arribar a la Argentina.

"Es un tema que compuse en un viaje a Italia. Habla de todos los abuelos, de todos los inmigrantes que han venido de todas partes del mundo a la Argentina. Me enfoqué en mis familiares italianos", señaló el artista, quien aprovechó su estadía en el país europeo para registrar el correspondiente videoclip.

Una conexión República Dominicana-Argentina en las calles de Montevideo

El artista dominicano Mario La Moña y el argentino Blunted Vato se encontraron en Uruguay, forjaron una gran amistad y dieron origen a La Conet", primera colaboración conjunta.

Se trata de un trap y urbano que bordea el drill, el personal subgénero del que el dominicano es uno de sus precursores en América Latina.

