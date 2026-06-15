Aracre dijo una burrada sobre Adorni y recibió una domada descomunal en C5N: "Pará un poquito"

Aracre dijo una burrada sobre Adorni y recibió una domada descomunal en C5N.

El empresario y militante libertario Antonio Aracre protagonizó un tenso cruce con la periodista Any Ventura en el programa Duro de Domar, cuando intentó defender al gobierno de Javier Milei en medio de la polémica que rodea a Manuel Adorni.

Durante el debate en C5N, Aracre sostuvo que la discusión pública se está concentrando demasiado en la situación del jefe de Gabinete y no en los indicadores económicos que, según su visión, podrían favorecer electoralmente al oficialismo. "Me parece que en los medios tradicionales y en las redes está ganando mucho más en las últimas semanas la cuestión de Adorni que la cuestión de la economía. Y eso es lo que a mí me preocupa, porque hay cosas para contar para ganar las elecciones, pero si la conversación pública gira por otro lado, se complica", afirmó.

La respuesta de Any Ventura

Sin embargo, su planteo encontró una respuesta inmediata de Any Ventura, quien vinculó el interés social por el tema con el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población. "La conversación pública se hace importante con el tema Adorni porque la gente se está muriendo de hambre", lanzó la periodista.

Aracre dijo una burrada sobre Adorni y recibió una domada descomunal en C5N.

Cuando Aracre intentó intervenir, Ventura le pidió que la dejara terminar y profundizó su crítica. "Pará un poquito, dejame terminar", le dijo y continuó: "La gente en la calle te dice: 'cuando no te alcanza para llegar a fin de mes y hay un tipo que se la afana...'. Esto es lo que provoca en el que no tiene. Porque, si fuera todo entre ricos, le chupa un huevo".