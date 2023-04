El actor estadounidense Danny Masterson enfrenta un segundo juicio por violación

El actor Danny Masterson, reconocido por la popular sitcom "That 70s Show", enfrenta desde el lunes un segundo juicio por drogar y violar a cuatro mujeres, informó hoy la prensa internacional.

"La evidencia mostrará que fueron drogadas antes de ser violadas", dijo el fiscal de distrito adjunto de Los Ángeles, Reinhold Mueller, en su declaración de apertura, en referencia a las mujeres que testificarán contra Masterson durante el juicio, el segundo que lo tiene en el banquillo luego de que el año pasado el jurado no pudiera arribar a un veredicto unánime y se declarara nulo el proceso.

Según destacó el sitio especializado Variety, en esta oportunidad la fiscalía modificó su estrategia y apostó por afirmar abiertamente que el actor puso drogas en las bebidas que les ofrecía.

"Los síntomas que van a describir -agregó en la primera audiencia- incluirán mareos, pérdida de la visión, pérdida de las habilidades motoras, pérdida de fuerza, incapacidad para controlar su cuerpo, dolor vaginal, dolor anal, síntomas que ocurrieron después de que el acusado les hubiera dado una bebida alcohólica".

Ayer, la defensa no negó si el estadounidense Masterson drogó a las mujeres, pero el abogado del actor, Phillip Cohen, señaló al jurado que su cliente enfrenta cargos de violación y no por drogar a mujeres.

Si bien este juicio se basa en los mismos tres cargos que el anterior, la misma información y testigos, la jueza Charlaine Olmedo se mantuvo firme al decirles a los abogados el lunes que este es un juicio completamente nuevo y tienen que evaluar la prueba que se produzca en el proceso sin tener en cuenta lo publicitado por los medios el año pasado.

Masterson enfrenta tres cargos de violación por la fuerza, asociados con tres mujeres que alegan que fueron violadas a principios de la década de 2000. Si es condenado por los tres cargos, podría enfrentar 45 años de prisión.

Este juicio presentará a una nueva mujer: la cuarta acusadora (identificada como Kathy J.), quien testificará como "testigo de malos actos", para establecer un patrón de comportamiento de Masterson, aunque sus acusaciones no están vinculadas a ningún cargo.

La fiscalía también presentará nuevos testigos expertos, algunos de los cuales hablarán al jurado sobre los efectos de las drogas y el alcohol en la memoria, lo que indica que una de las estrategias de la fiscalía en este juicio es centrarse intensamente en que Masterson supuestamente drogó a mujeres.

Al respecto, la defensa de Masterson enfatizó al jurado que no hay evidencia "tangible" para corroborar el testimonio de las mujeres: "No hay informe de toxicología, no hay orina, no hay ADN".

Con información de Télam