YPF sigue marcando el ritmo de la actividad de Vaca Muerta

En agosto YPF volvió a marcar la mitad de las fracturas de Vaca Muerta. La compañía es la gran impulsora de la formación de hidrocarburos no convencionales de la cuenca Neuquina.

YPF sigue marcando el ritmo del desarrollo de Vaca Muerta. La compañía con mayoría accionaria estatal representó casi la mitad de la actividad de fractura (fractura hidráulica) durante agosto, una tendencia que se repite desde el inicio de la producción no convencional en Neuquén. El mes pasado, YPF contabilizó 597 punciones (o fracturas) en Vaca Muerta de un total de 1.224 fracturas que realizaron nueve compañías operadoras.

Los datos surgen de la consultora NCS Multistage, que realiza un seguimiento mensual de la actividad petrolera del país. Observar la cantidad de fracturas sirve para analizar el nivel de actividad en Vaca Muerta y permite anticipar la evolución de la producción de los próximos meses. En total, las fracturas en los campos de shale de Vaca Muerta durante el mes que acaba de terminar cayeron 11,3% respecto a junio y el mismo porcentaje respecto a agosto de 2022.

Pese a la caída, agosto fue uno de los tres meses con mayor nivel de actividad en el año, sólo detrás de julio y mayo. El no convencional registró una leve desaceleración por los límites en las importaciones en equipamiento, aunque en el sector recientemente se pudieron destrabar algunas aprobaciones en el SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina).

En agosto, las fracturas en Vaca Muerta fueron 1.224, mientras que en junio habían llegado a 1.380, mes donde también se registró el récord histórico de actividad en el shale (hidrocarburos no convencionales) de la cuenca Neuquina.

El rol de YPF

Consultado por El Destape, el Country Manager at NCS Multistage, Luciano Fucello, remarcó que YPF “está con la máxima eficiencia. Es el único operador que está en modo ´factoría´ (o modo fabrica), donde no para la actividad en los 365 días del año”. Y agregó que “el equipo técnico de YPF es para destacar, en mi criterio es el motor de este crecimiento ininterrumpido por más de 10 años”.

En agosto, la actividad de fractura en Vaca Muerta estuvo concentrada en nueve operadoras. Además de YPF, figuran Vista (138 fracturas en el mes), Phoenix (117), Pampa Energía (83), Chevron (82), PAE (79), Shell (74) y Total (54). En total, hay nueves sets de fractura activos en el shale de Vaca Muerta, de los cuales cuatro pertenecen a la empresa de servicios petroleros Halliburton, dos a Schlumberger y con un set aparecen las firmas Calfrac, Watherford y Tenaris.

Amenazas

Las importaciones son claves para el mantenimiento y reparación de equipos (por ejemplo, de perforación) en Vaca Muerta. En este escenario, Fucello describió que “todo el equipamiento dedicado a Vaca Muerta se encuentra en su máxima utilización. La actividad en general está en jaque por (las dificultades en) las importaciones. Sin embargo, la CEOPE (Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales) pudo destrabar algunas SIRAs críticas”, en referencia a algunas recientes aprobaciones para el sector petrolero coordinadas con el gobierno.

El ejecutivo de la consultora NCS Multistage explicó que los hidrocarburos no convencionales necesitan capital intensivo para sostener o aumentar la producción de shale oil y shale gas. En este sentido, Fucello sostuvo que “para incrementar la producción se deberá traer equipamiento adicional. Hoy estamos observando que Vaca Muerta está frente a una leve declinación en petróleo, aun teniendo capacidad de evacuación”. Fucello sostuvo que “se trata de ciclos y, posiblemente, estemos viendo el pico de este”.

Fracturas

Las fracturas son la característica destacada de la producción de petróleo y gas no convencional. Se trata de punciones a alta presión de agua, arena y aditivos que sirven para estimular los pozos no convencionales de shale gas y shale oil. Luego, los pozos se ponen en producción. Por este motivo, seguir periódicamente la cantidad de fracturas (fraking) en los hidrocarburos no convencionales permite analizar los niveles de actividad de Vaca Muerta. El análisis de las fracturas también arroja perspectivas de producción futura, sobre todo para los próximos dos o tres meses, cuando estos pozos analizados en agosto, por ejemplo, entren en producción a entre octubre y noviembre.