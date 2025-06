Tras 33 años de privatización, un tercio de hogares sigue sin acceso a red de gas

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó el 20 de mayo una audiencia pública para debatir la extensión por 20 años de las licencias del servicio pública de las distribuidoras de gas Metrogas, Litoral Gas y Camuzzi Gas Pampeana que, en conjunto, abastecen a la mitad de los usuarios del país. La audiencia pasó casi desapercibida para la agenda pública. Sin embargo, se debatía el otorgamiento de una prórroga por dos décadas en el servicio regulado de gas.

Las nueve empresas de distribución del país surgieron en 1992 con la privatización de Gas del Estado. El contrato original establecía un plazo de 35 años de duración de las licencias, más una prórroga de 10 años. Pero un artículo de la Ley Bases, impulsada por el gobierno de Javier Milei y aprobada en el Congreso el año pasado, habilita a una prórroga de 20 años.

El Destape entrevistó a Pedro Busseti, que es miembro de la asociación de usuarios Deuco, pero que participó en la audiencia pública en nombre de la Comisión de Usuarios del Enargas que funciona desde 2003. La comisión aglutina a 29 asociaciones. En diálogo con El Destape, Busseti recordó que la privatización de Gas del Estado se aprobó en el Congreso con el voto del “diputrucho”.

También remarcó que ningún legislador mencionó en el debate de la Ley Bases la extensión de las licencias de las distribuidoras por dos décadas. “Se aprobó el doble de la prórroga que decía el contrato original y en el Congreso nadie dijo nada”, subrayó.

- ¿Cuál fue la visión que llevaste a la audiencia pública?

- La extensión de las licencias. Si bien se discutió la prórroga por 20 años, el contrato original decía que eran 35 años y una extensión por 10 años más. La ley 24.076 (Ley del Gas) establecía originalmente una prórroga de una década, pero la Ley Bases modificó un artículo de la Ley del Gas y habilitó una prórroga de 20 años.

- ¿Por qué no se discutió este tema cuando se debatió la Ley Bases?

- La Ley Bases tuvo una cantidad innumerable de artículos y temas diversos. El tratamiento de las prórrogas de las distribuidoras de gas se modificó con el artículo 155. No se discutió en ningún lado. No lo hizo ningún legislador en el Congreso cuando se debatió la Ley Bases. La ley se aprobó, lo reconocemos, pero las asociaciones de usuarios ponemos en discusión su legitimidad porque faltó un debate sobre las prórrogas de las licencias, no hubo discusión parlamentaria.

- ¿Qué reflexión te merece que no se haya debatido?

- En la audiencia recordábamos qué pasó en 1992 cuando se sancionó el marco regulatorio de las privatizaciones, entre ellas Gas del Estado. En esa votación hubo un voto de un falso diputado. El famoso “Diputrucho” (el 26 de marzo de 1992 la ley para privatizar la empresa estatal Gas del Estado ganó con un voto de Julio Abraham Kenan que no era diputado y fue contabilizado igual). Esto fue un escándalo y condenado por la Justicia. El que votó era asesor del legislador Julio Samid (PJ), que fue el responsable político del “diputrucho” (junto al riojano Carlos Romero y el jefe del bloque justicialista Matzkin). La sentencia por el “diputrucho” nunca se cumplió.

- ¿Cómo unís el diputrucho con la Ley Bases?

- La aprobación de la Ley Bases no tuvo un “diputrucho”. No pongo en cuestión eso. Sí que ambas leyes, tanto la de la privatización de Gas del Estado de 1992, como el artículo donde se extendió el doble la prórroga de las distribuidoras, pasaron desapercibidas. Lo que une ambas cosas es la falta de discusión y legitimidad.

Acceso a la red

- ¿Qué otro tema llevaron los usuarios a la audiencia pública?

- Lo que advertimos las asociaciones de usuarios es que ya transcurridos 33 años de la privatización de Gas del Estado, la evolución de la cantidad de hogares de gas natural en todo el país indica que hay un 34% que todavía no tienen acceso a la red de distribución. Después de 33 años de la privatización hay un tercio de la población a la cual nunca le llegó el gas. En particular, y por poner solo un ejemplo, el 50% de los hogares de la provincia de Santa Fe no tiene gas por red. En la audiencia habló un representante del gobierno de Santa Fe diciendo que ahora se están construyendo gasoductos para llegar a más usuarios. Todo con una inversión de 195 millones de dólares que salen del estado provincial.

- ¿Por qué todavía hay un tercio de hogares que no acceden a la red de gas?

- Hay una carencia de ampliación del servicio de distribución que hace que más de cuatro millones de hogares en la actualidad utilicen garrafas. Se acaba de aprobar la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) para las nueve distribuidoras de gas del país. Desde la Comisión de Usuarios del Enargas hicimos un trabajo sobre las inversiones obligatorias que se comprometieron las distribuidoras y observamos que la empresa que más dinero se comprometió fue por un total de 170.000 millones de pesos. Cuando analizamos el desagregado de las inversiones, lo que vemos es que en infraestructura para que más usuarios accedan al gas es mínimo. Por eso creemos que el modelo de privatización de 1992 no responde a las necesidades reales, económicas y sociales del Estado Nacional ni a las necesidades de los usuarios. Pero es una falencia que viene de hace muchos años.

Como usuarios hicimos este mismo análisis no sólo sobre el gobierno de Milei, sino que lo hicimos durante el gobierno de Cristina Fernández, de Mauricio Macri y de Alberto Fernández. Esto lo planteamos porque para que lleguen las inversiones a los usuarios tienen que ser soportados por las tarifas y el costo para hacer gasoductos no puede ser sostenido por las tarifas. Esto lo constatamos en el análisis de las nueve distribuidoras que ahora tienen un plan quinquenal donde las inversiones obligatorias contemplan en un 15%, como mucho, la inversión en la ampliación de las redes. Por ejemplo, cuánto tiempo va a pasar para que se llegue lo más cerca posible a que el 100% de los usuarios de Santa Fe accedan al gas por red y dejen de usar garrafas. Para que las redes de distribución se amplíen tiene que haber inversiones. En la audiencia pública, el Defensor del Pueblo santafesino, Javier Dechiara, advirtió que todas las ampliaciones de la red en Santa Fe fueron financiadas por los usuarios. Podría hablar de la provincia de Buenos Aires, que tiene 34% de los hogares sin gas, o de cualquier otra provincia.

- ¿Por qué entonces no hubo ampliaciones de la red?

- Lo que dicen las empresas es que no se amplió la red por el congelamiento tarifario. Podemos coincidir en este argumento. Lo que decimos del lado de los usuarios es que con aumentos o con congelamiento de tarifas no hubo ampliación de las redes. Lo cierto es que después de 33 años de la privatización de Gas del Estado estamos en esta situación. Hay que volver a barajar de nuevo.