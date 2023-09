El gasoducto Reversal del Norte estará terminado en mayo de 2024

Lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, durante un acto por el Día de la Industria.

El ministro de Economía y candidato presidencial por Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, afirmó este viernes que "el Reversal del Norte va a estar terminado el 14 de mayo (de 2024), gobierne quien gobierne", al tiempo que destacó que la Argentina cuenta con "balanza comercial positiva en el sector energético".

"Con el gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), su segundo tramo y el Reversal del Norte, tenemos la oportunidad de plantearnos un proceso de exportar y de llevar gas a regiones de la Argentina que hoy importan gas de Bolivia y podemos plantearnos para 2024 una matriz energética mucho más competitiva para el sector", expresó Massa al disertar frente a empresarios en el acto por el Día de la Industria en Paraná, Entre Ríos.

En este sentido, el funcionario contempló: "Parte del proceso de competitividad de nuestras industrias tiene que ver con tener competitividad en la energía". Y, precisó que "el 65% de caída en el valor de generación de energía representa haber terminado el GPNK y haber puesto en marcha el Reversal del Norte, que va a estar terminado el 14 de mayo, gobierne quien gobierne en la Argentina".

Sobre la reversión del Gasoducto Norte, Massa vaticinó: "Nos permite que esa energía térmica que genera el norte, que hoy pagamos US$ 12, de alguna manera se transforme en energía más barata porque el gas de Vaca Muerta lo pagamos US$ 3,50 y en nuestra moneda". Así, aseguró que en 2024 el país alcanzará "su libertad desde el punto de vista de la cuenta comercial por lo que representa el sector mineral, no solamente el litio y el cobre, sino también los minerales raros".

Al respecto, ahondó que "Argentina viene en un crecimiento que lo pone en 2024-2025 dentro de los principales jugadores en materia de exportación de algunos minerales, si las legislaturas provinciales entienden que tenemos que transformar recursos en riqueza y que además la tenemos que industrializar".

"Nos pone frente a la enorme oportunidad porque tenemos balanza comercial positiva en el sector energético, no sólo por el GPNK y el Reversal del Norte, sino por la ampliación de los oleoductos a Chile y de Oldeval (Oleoductos del Valle), que nos permite aumentar las exportaciones petroleras en volúmenes que ni nos hubiésemos imaginado", se explayó el postulante presidencial. Asimismo, afirmó que eso se ve "en el crecimiento de la inversión" y precisó: "Estamos en 18,9 de tasa de inversión y la de Vaca Muerta del año pasado a éste creció 42%".

Por último, Massa mencionó: "Vi a uno de los principales productores de insumos para la industria de Vaca Muerta que no da a basto y se encuentra con que tiene más pedidos que nunca, centralmente por la construcción de infraestructura y un mercado global que demanda en la energía un insumo estratégico", con lo cual, concluyó que "hay una enorme oportunidad".

Con información de Télam