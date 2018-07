Emotiva interpretación sobre identidad de género en la novela con más rating de la TV

El 2018, sin dudas, es un año revolucionario en términos sociales: la legalización del aborto, el lenguaje inclusivo y las temáticas feministas inundan la televisión, algo inédito en nuestro país. Guste a quien le guste, estos tópicos están puestos sobre la mesa y es necesario dar el debate.

Esta vez, un gran paso vino de parte de 100 Días Para Enamorarse: en la novela de Telefé, que es la más vista de la televisión abierta, se puso en discusión el tema de la identidad transgénero. Si bien la tira diaria planteó el tema desde un principio, anoche el personaje de Juani (Maite Lanata) le contó a su mamá (Nancy Dupláa) que se siente un varón.

"Yo ya no puedo ser más tu hija, porque no me siento así. ¿Vos ves una mujer en mí? No, ma. Yo tampoco. Me siento un varón", confesó el personaje de Lanata, en una emotiva escena en la que recibe el apoyo de su madre.

Embed La identidad de género está sobre la mesa ️ ¿Antonia enojada con Juani? Nada de eso, la banca a morir #100DiasParaEnamorarse pic.twitter.com/sxXbnvfgCI — 100 Días Telefe (@100DiasTelefe) 10 de julio de 2018

Además, la cantante Sandra Mihanovich, conocida por su militancia por los derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y trans, interpretó a una psicóloga experta en género que ayudó al personaje de Dupláa a entender y descubrir, como madre, a su “nuevo” hijo.

De esta manera, la novela sentó un precedente al explicar a través del personaje de Mihanovich las diferencias entre el género y la orientación sexual y qué significa ser transgénero, como Juani, quien nació “mujer” pero siempre se sintió un varón. También hicieron énfasis en la ley de Identidad de Género, sancionada en 2012, que protege los derechos de las personas transgénero, transexuales y travestis.

Embed Sexualidad =/= género ✋ Primera lección de la especialista para que Antonia empiece a entender qué le pasa a Juani ️ #100DiasParaEnamorarse pic.twitter.com/aq5BEvX57Q — 100 Días Telefe (@100DiasTelefe) 10 de julio de 2018

Embed "Quiero que me vean como soy, quien soy" Juani es clarísima en lo que dice y lo que siente ️ Y la ley ampara sus derechos #100DiasParaEnamorarse pic.twitter.com/fmQLu1uP3x — 100 Días Telefe (@100DiasTelefe) 10 de julio de 2018

Por otro lado, la tira trata otras temáticas relacionadas a esto, tal como la relación homosexual entre dos hombres y la atracción que siente Juani por una compañera de la escuela.

Hasta ahora la ficción argentina prácticamente no tocó el tema de la transexualidad de manera seria: en la novela de 2004 Los Roldán, Florencia de la V trató la temática de forma casi autobiográfica, pero su personaje, aún así, estaba cargado de un tinte humorístico y estigmatizante. Más allá de eso, esta cuestión siempre fue motivo de burlas y discriminación en la televisión.