En el Día del Trabajador, el ex Ministro de Trabajo y actual legislador porteño por Unidad Ciudadana, Carlos Tomada, visitó el estudio de El Destape Radio para analizar la difícil situación argentina, cómo avanza el proyecto de unidad del peronismo y cuáles son las expectativas que se tienen para estas elecciones en territorio porteño donde, después de mucho tiempo, hay posibilidad de "ser competitivos" en caso de llegar a un balotaje ante un Horacio Rodríguez Larreta debilitado por las políticas nacionales y locales.

Embed

"Tenemos que sostener al macrismo hasta el 9 de diciembre, con la limitación de impedir que sigan haciendo daño", comenzó Tomada para señalar los objetivos a corto plazo de este año, un año complejo en cuanto a lo económico y social, con un fuerte debilitamiento de la figura de Mauricio Macri. Y le respondió a Mirtha Legrand, que planteó su temor ante una eventual victoria de Cristina Kirchner: "No te preocupes, el peronismo paga siempre. La fiesta siempre la termina pagando el pueblo".

En diálogo con Patrulla Perdida, Tomada advirtió que, a nivel nacional, "Cambiemos, esté Macri, Vidal, Larreta o inventen a alguno, ya dijo qué van a hacer" - mismo camino pero más rapido, Mauricio dixit -. "No es tan importante definir la persona que sea candidata como el modelo de país que queremos", aclaró.

LEER MÁS: Gioja pidió que Macri termine el mandato "y no se quede ni un minuto más"

En esa línea, analizó que no comparte "la idea de que ésto le estalle a otro" y advirtió que no quiere "que estalle" ni que "se siga haciendo daño". Tomada agregó: "No le quiero dejar la solución de los problemas a una fuerza que seguramente los va a agravar. De la solución de los problemas quiero que se encargue nuestro espacio político".

Respecto a las elecciones porteñas, el legislador sostuvo que "es la primera vez que el Gobierno de la Ciudad se corresponde con un Gobierno nacional que produjo un inmenso fracaso y eso lima la figura de Horacio Rodríguez Larreta" que, además de la crisis general, se "debilitó al haberse metido impiadosamente con la educación pública".

Si bien manifestó que le "gustaría una interna porteña" reconoció que "de alguna manera vamos a concluir. El objetivo es entrar en el balotaje". Si el peronismo logra entrar en esa instancia decisiva, habrá competitividad.