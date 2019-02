SUSCRIBITE YA La verdad fue censurada. Suscribite a El Destape y formá parte de los que luchamos por el derecho a la información. En los medios financiados por el gobierno y el poder económico no te van a contar lo que pasa.

El presidente de la Unión Cívica Radical, Alfredo Cornejo, propuso que la UCR le compita a Mauricio Macri en las elecciones primarias y otros radicales no tardaron en sumarse al pedido de competir en unas PASO.

En medio de esa tensión, Martín Lousteau comparte con el Presidente la gira por Asia. Viajó con él hasta Nueva Delhi y lo acompañará junto al resto de la comitiva hasta el cierre, en Emiratos Arabes Unidos.

Aun así, el exministro de Economía se sumó al pedido de Cornejo y, aclarando que todavía no tomó "ninguna decisión" personal, reforzó el planteo que hizo el gobernador de Mendoza.

"Me llama la atención es el temor al veredicto de la gente. No tengo tomada ninguna decisión. Y no importa quién sea el candidato. Pero no debería haber miedo a competir. Porque si alguien piensa que puede ganar la elección nacional, debería pensar que va a ganar la interna", expresó, en diálogo con Clarín.

Y sentenció: "Es raro que alguien diga yo para ganar necesito que nadie me desafíe antes, ¿no?".