El gran simulador: Nicolás Caputo y sus maniobras para depredar el Estado

El mejor amigo y ex socio del Presidente vendió su empresa violando las normas de la CNV.

CAPUTO SAICyF es la empresa que Nicolás Caputo vendió a TGLT en enero de este año, pero que continúa dirigiendo a través del Ing. Teodoro José Argerich. El 1 de octubre de 2018, el ex presidente de CAPUTO SAICyF por más de 12 años, fue nombrado Gerente General de TGLT. La Comisión Nacional de Valores (CNV) detectó que TGLT no se presentó a la oferta pública, previo a tomar control de la empresa. La ley de Mercado de Capitales, en su art. 89, dispone que el incumplimiento de este paso previo, obliga a la CNV a declarar el acto como irregular e ineficaz. Pero la Comisión Nacional de Valores no aplicó esta sanción y se limitó a una investigación sumaria, autorizando la operación del amigo del presidente.

La captura del Estado en manos de grupos económicos

Previendo asumir como Cónsul ad honorem en Singapur, Nicolás Caputo decidió desprenderse de sus acciones en CAPUTO SAICyF vendiéndolas en enero de este año a la empresa TGLT. De esta manera Caputo no iba figurar formalmente vinculado a ningún tipo de contratación con el Estado (incompatible con su cargo de funcionario público). Sin embargo no deja de tener injerencia en la empresa, ya que el Ing. Teodoro José Argerich, presidente de CAPUTO SAICyF durante 12 años, asumió recientemente como Gerente General de TGLT.

En los casos de compras de acciones que implican el control de una sociedad por otra (TGLT compró el 82% de CAPUTO), previamente hay que hacer una oferta pública de adquisición.

En referencia al Expte. CAPUTO SAICyF s/ Seguimiento de hecho relevante, la CNV emitió la Resolución RESFC-2018-19298 , aplicando el art 142 de la Ley 26831, resolviendo en su art. 1 "interrumpir transitoriamente la oferta pública de los valores negociables de CAPUTO SAICyF". No obstante, el art 89 indica una sanción mas drástica.

La ley de mercado de capitales dispone que el incumplimiento de este paso previo (Oferta Pública de Adquisición) obliga a la CNV a declarar el acto como irregular e ineficaz. Es decir, omitir la aplicación de esta sanción por parte de la Comisión Nacional de Valores, al no declarar como irregular la venta de acciones de CAPUTO SAICyF, incumple el art. 89 de la ley 26831.

Deja Vú

En 2007, Mauricio Macri firmó el Decreto 144 para nombrar a Nicolás Caputo como asesor ad honorem en el Gobierno de la Ciudad. En ese momento, Gabriela Cerruti realizó una presentación en la Auditoría de la Ciudad, para denunciar la incompatibilidad de su función, de acuerdo al art. 73 de la Constitución de la Ciudad : "el funcionario público no podrá ser propietario, directivo, gerente, patrocinante o desempeñar cualquier otra función rectora o de asesoramiento en la empresa que contrate con la Ciudad". Ante el escándalo, Nicolás Caputo desistió de asumir como asesor y continuó desarrollando sus negocios desde CAPUTO SAICyF.

De acuerdo a las disposiciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, fue redactado el decreto 202/2017. Allí se establece el procedimiento adecuado para preservar el uso adecuado de los recursos públicos, en los casos que pudiera existir un conflicto de interés entre funcionarios públicos y un interesado (amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frencuencia en el trato) en realizar una contratación pública, permiso, autorización, habilitación o adquirir un derecho real sobre un bien de dominio público o privado. Que en caso de personas jurídicas, la vinculación se entenderá referida a cualquier accionista o socio que posea más del cinco por ciento (5%) del capital social. Y en el art. 6 se advierte que la omisión de presentar la Declaración Jurada de Interés podrá ser considerada causal suficiente de exclusión del procedimiento.

Un socio de Caputo se queda con el último terreno público que quedaba en Puerto Madero

La empresa se llama NORTHBAIRES y se quedó con la parcela de 8287 m2 en uno de los lugares más caros de la Ciudad de Buenos Aires, al precio base estipulado: U$S 57,1 millones de dólares. CAPUTO y NORTHBAIRES forman parte de AMERICAN PAVILION SA y de NEWBERRY 3431. La venta estuvo a cargo de la Corporación Puerto Madero. Creada en 1989 con el objetivo de urbanizar las 170 hectáreas que conformaban el área del antiguo puerto, la Corporación Antiguo Puerto Madero es una sociedad anónima de propiedad estatal, integrada en partes iguales por el Estado Nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Según el Art 13 de la ley 5797 aprobado el 16/03/2017, deberá destinar "Las utilidades del producido de la venta de la parcela 1b de la manzana 1q al financiamiento de las obras de superficie del Parque lineal “Paseo del Bajo" y al cumplimiento de lo dispuesto por el art 3° de la Ordenanza N° 51.675".

A comienzos de este año se anunció con bombos y platillos que Nicolás Caputo se desprendía de su empresa, CAPUTO SAICyF, para pasar a pertenecer a la firma TGLT. La operación se desarrolló evidenciando una irregularidad societaria con infracción al régimen de oferta pública. Queda por determinar si en este marco, la venta de terrenos fiscales y contrataciones públicas del Estado con CAPUTO SACIYF, produjeron un perjuicio al erario público ( Art 174 Inc 5 del Código Penal).