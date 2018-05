El Ministerio de Ciencia y Tecnología despidió a la antropóloga argentina, doctorada en la Universidad de Oxford, Eve Vessuri. "Es como perder a Messi o a Maradona", dicen en el CONICET.

El Gobierno decidió no renovarle el contrato a Vessuri y científicos de todo el país iniciaron un campaña de recolección de firmas para reclamar su reincorporación, según informó el portal Info Blanco sobre Negro.

“En diciembre se terminó mi contrato con el Conicet y no lo renovaron. El argumento que dieron es que ya estaban pasados los límites porque este año cumplo 76 años. El tema es que no tengo otro ingreso, me tuve que ir de Argentina hace 50 años y no tengo jubilación", LU17.com.

Tras volver al país, Vessuri fue contratada como docente e investigadora del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales, dependiente del CCT CENPAT- CONICET, de Puerto Madryn. En declaraciones a Infonews, el director de este organismo, Rolando González, apuntó: “Los científicos de todo el país estamos consternados, se están expresando colegas de las ciencias sociales y también de otras ciencias”.

“Esto no resiste ningún análisis, el mismo Estado que premió a Hebe y hace chapa con su figura le corta los víveres. Es como tener a Messi o a Maradona y perderlo. La gente del instituto sabe que tiene a una de las mejores especialistas a nivel mundial. Le acaban de dar el Premio John Bernal que es como el Nobel en Ciencias Sociales, y así le pagan desde el Ministerio", resaltó.