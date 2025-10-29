La app de YPF permite cargar combustible con un 6% o 9% de descuento entre las 00:00 y las 06:00.

Un nuevo hábito de consumo

YPF sigue consolidando una transformación cultural en la forma en que los argentinos cargan combustible. A través de un esquema de precios diferenciales por franja horaria y modalidades de carga, la compañía promueve el consumo nocturno con beneficios concretos para sus usuarios.

Durante el tercer trimestre del año —julio, agosto y septiembre— se registró un crecimiento sostenido en el volumen de ventas entre la medianoche y la madrugada. Las cifras alcanzaron niveles similares a los de la temporada alta de diciembre y enero, marcando un cambio en el comportamiento de los conductores.

APP YPF: tecnología al servicio del ahorro

Uno de los grandes impulsores de esta tendencia es la APP YPF. Según datos oficiales, su participación se duplicó en la franja nocturna. Hoy, entre las 00:00 y la 01:00 horas se vende el mismo volumen de combustible que entre las 21:00 y 22:00 hs, lo que evidencia una nueva lógica de consumo.

La app permite operar de manera más simple, ágil y autónoma. Esto no solo mejora la experiencia de carga, sino que también impulsa una mayor fidelización: el 40% de los usuarios realizó dos o más cargas en el trimestre, y el 13% se sumó por primera vez o volvió a utilizar el sistema.

¿Cómo acceder a los descuentos nocturnos?

Desde las 00:00 hs, todos los socios que carguen combustibles utilizando la APP YPF acceden automáticamente a un 6% de descuento sin tope, salvo para el gasoil grado 2, que tiene un límite de 150 litros mensuales.

Las estaciones Full de YPF ofrecen un entorno moderno para cargar combustible con descuento durante la noche.

Además, en las estaciones que cuentan con modalidad de autodespacho, se suma un 3% adicional. En total, el ahorro puede llegar al 9%, combinando tecnología y conveniencia.

⚠️ Actualmente, el sistema de autodespacho no está habilitado en las provincias de La Pampa, Jujuy y Buenos Aires por cuestiones legales.

Más de la mitad ya cambió sus hábitos

El análisis muestra que el 58% de los usuarios migró a la franja nocturna. El 29% ya consumía en ese horario, y el 13% se activó o reincorporó. Si bien el 56% reconoce que su principal motivación es el descuento, muchos destacan la agilidad y la autonomía como factores igual de relevantes.

Con estas iniciativas, YPF no solo promueve el ahorro, sino que también adapta su red a nuevas formas de consumo inteligente, digital y flexible.