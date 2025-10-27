Los drones, clave en la explotación de Vaca Muerta en el RTIC Upstream de YPF

El nuevo Real Time Operation Center (RTIC) de Operaciones Upstream, que YPF inauguró recientemente en la ciudad de Neuquén, permite a los trabajadores de Vaca Muerta operar de manera más segura y eficiente gracias al uso de drones que recorren automáticamente los pozos.

Mediante el empleo de estos drones, monitoreados y manejados desde el RTIC, los operarios y supervisores evitan tener que recorrer pozo por pozo dentro de este yacimiento patagónico, que abarca más de 30.000 kilómetros cuadrados.

"Es un dron que acompaña al recorredor, para darle seguridad y ordenarle la agenda sobre cuáles son los puntos de interés, como complemento de la tarea que ellos hacen", lo describió Julio Sisto, analista de sala del RTIC, remarcando así que el uso de estas herramientas no implica el reemplazo de los trabajadores.

Al contrario, Sisto remarcó que "antes el recorredor debía ir locación por locación y realizar chequeos según lo que iba viendo", mientras que ahora "el dron tiene recorridos automáticos, en los que detecta situaciones de seguridad o de producción" a resolver.

Esto permite al supervisor anticipar situaciones que cambien su agenda prevista para el día y salir siempre con las herramientas necesarias para resolverlas de forma más rápida y segura, destacó.

Por su parte, Ariatna Moreno, gestora de planta del RTIC, explicó cómo cambió su trabajo diario gracias a integrar la nueva sala RTIC. "Antes tenía función como supervisora de planta de tratamiento de crudo y estaba a cargo del procesamiento del petróleo de un bloque en particular", señaló.

Y remarcó que "estando en tareas de campo tenía cuatro horas de viaje por día", pero que ahora, en el RTIC, "viajo solo media hora desde mi puesto de trabajo a mi casa y tengo dos horas más de trabajo efectivo".

Gracias al monitoreo realizado en el RTIC, "hoy tenemos supervisores de campo en cada planta y les damos soporte para optimizar los tiempos de ejecución y de toma de decisiones, ya que desde acá tenemos una mirada más amplia del proceso de campo", cerró Moreno.

El nuevo RTIC de Operaciones Upstream de YPF en Neuquén

A fines de agosto, YPF puso en marcha, en la ciudad de Neuquén, el nuevo Real Time Operation Center (RTIC) de Operaciones Upstream, que permite monitorear de forma remota y operar en tiempo real los campos de petróleo y gas de la compañía, especialmente los de Vaca Muerta. Se trata de una sala de última generación con 400 metros cuadrados que opera las 24 horas del día en la que confluyen equipos interdisciplinarios que trabajan en conjunto.

Diariamente, procesa más de 1,5 millones de datos de campo gracias al uso de inteligencia artificial, mayoritariamente en base a softwares diseñados para el propio RTIC y por la propia YPF.

De esta manera, monitorea y opera en tiempo real, además de los 2.000 pozos, también 102 instalaciones, más de 300 recursos de campo conectados con antenas Starlink y 290 camiones, así como también 9 equipos de pulling.